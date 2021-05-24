Мексиканец-нелегал убил студентку из Айовы и бросил труп на кукурузном поле

Де-Мойн, 24 мая. Мигрант из Мексики предстал перед судом в Айове по подозрению в убийстве бегуньи Молли Т. Девушку нашли на кукурузном поле с многочисленными ножевыми ранениями.

Трагедия случилась в округе Скотт, штат Айова, где труп 20-летней студентки местного университета нашли посреди кукурузного поля. Девушку обнаружили спустя месяц после исчезновения полуобнаженной и с многочисленными ножевыми ранениями. В качестве подозреваемого арестовали нелегального мигранта из Мексики Кристиана Р., сообщает The Daily Mail.

Место обнаружения трупа американки было тщательно осмотрено. Помимо частично обнаженного и разлагающегося тела Молли Т., там нашли ее кроссовки, сброшенные черные шорты и нижнее белье, а также предмет, похожий на головную повязку. Известно, что жительница Айовы занималась бегом трусцой, и, судя по одежде, в которой ее нашли, перед убийством она тоже вышла на пробежку.

Отмечается, что останки мертвой девушки были покрыты кукурузными стеблями. На самой жертве были только носки и спортивный бюстгальтер. Тело бегуньи было доставлено в ближайший морг, где судебные медики провели вскрытие. Экспертиза показала, что несчастной нанесли от семи до десяти ударов ножом в грудь, ребра, шею и череп.

Оказавшийся на скамье подсудимых мигрант из Мексики работал в США нелегально. Сперва Кристиан Р. отрицал, что видел когда-либо погибшую, однако потом признал, что проезжал мимо нее, когда та бегала и охарактеризовал девушку как «привлекательную» и «сексуальную». Преступник рассказал, что подошел к Молли, когда она бежала, но вскоре подрался с ней, поскольку американка пригрозила полицией. Что было дальше, мексиканец не объяснил, ссылаясь на то, что потерял сознание, и как он убил девушку, мужчина рассказать тоже не смог.

В то же время у суда оказались неопровержимые доказательства вины мигранта. Камеры видеонаблюдения зафиксировали пробегающую по району спортсменку и машину преступника, проезжающую следом спустя несколько минут. Кроме того, в салоне авто были найдены волосы жертвы: преступник убил девушку в одном месте, а выбросил труп в другом. Мигранту грозит пожизненное заключение, если он будет признан виновным в убийстве.