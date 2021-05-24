ВОЗ указала на снижение заболеваемости и смертности от COVID-19

Женева, 24 мая. Заболеваемость и смертность от коронавируса в мире снижаются в течение трех недель подряд, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Новых разновидностей коронавируса на сегодняшний день в мире не выявлено, рассказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

На протяжении трех недель наблюдается снижение числа новых случаев COVID-19 и смертельных исходов от заболевания во всем мире, однако человечество все еще остается в уязвимой ситуации, подчеркнул глава ВОЗ.