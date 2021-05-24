Посольство РФ в Минске направило запрос в МИД Белоруссии в связи с задержанием россиянки

Минск, 24 мая. Посольство РФ в Минске обратилось в МИД Белоруссии в связи с задержанием россиянки вместе с журналистом Романом Протасевичем в столице республики.

Инцидент произошел накануне, когда самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Минирование не подтвердилось.

На борту воздушного судна был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После проверки документов его задержали. Вместе с ним, по предварительным данным, была задержана его девушка, которая находилась на борту того же самолета, сообщал ФАН.