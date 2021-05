Мошенничество и неуплата налогов: против Трампа возбудили уголовное дело

Президентские выборы 2020 года выдались для Демократической партии очень непростыми: во-первых, не так просто бороться с человеком, в руках которого в тот момент была сосредоточена исполнительная власть, во-вторых, Дональда Трампа и Республиканскую партию поддерживали и продолжают поддерживать очень много американцев. Для победы команде Джо Байдена пришлось идти на массовые фальсификации, в чем ей активно помогали такие интернет-гиганты, как Twitter и Facebook, блокировавшие поток неугодной демократам информации.

Теперь новая администрация всеми силами старается не допустить возвращения Трампа, намекнувшего на свое возможное участие в предвыборной президентской гонке в 2024 году. В частности, прокуратура штата Нью-Йорк взялась за расследование в отношении компаний Трампа, надеясь найти в их прошлой деятельности противоправные действия и привлечь бывшего американского лидера к уголовной ответственности.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в подробностях расследования, инициированного в отношении 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Деятельность Trump Organization расследуют сразу два прокурора Нью-Йорка: генеральный — Летиция Джеймс и окружной — Сайрус Вэнс-младший, сын государственного секретаря США при Джимми Картере. Примечательно, что такое сотрудничество — довольно редкое явление, так как исторически генеральный и окружной прокурор всегда соперничали. Однако теперь, объединившись против главного, по версии демократов, «врага американского народа», обвинение изучает возможные случаи мошенничества Трампа с недвижимостью: по словам Летиции Джеймс, 45-й президент Соединенных Штатов уклонялся от уплаты налогов, занижая стоимость собственности в одних документах и, в то же время, завышая в других.

