Мошенничество и неуплата налогов: против Трампа возбудили уголовное дело

Президентские выборы 2020 года выдались для Демократической партии очень непростыми: во-первых, не так просто бороться с человеком, в руках которого в тот момент была сосредоточена исполнительная власть, во-вторых, Дональда Трампа и Республиканскую партию поддерживали и продолжают поддерживать очень много американцев. Для победы команде Джо Байдена пришлось идти на массовые фальсификации, в чем ей активно помогали такие интернет-гиганты, как Twitter и Facebook, блокировавшие поток неугодной демократам информации.

Теперь новая администрация всеми силами старается не допустить возвращения Трампа, намекнувшего на свое возможное участие в предвыборной президентской гонке в 2024 году. В частности, прокуратура штата Нью-Йорк взялась за расследование в отношении компаний Трампа, надеясь найти в их прошлой деятельности противоправные действия и привлечь бывшего американского лидера к уголовной ответственности.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» разбиралась в подробностях расследования, инициированного в отношении 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В чем хотят обвинить Трампа?

Деятельность Trump Organization расследуют сразу два прокурора Нью-Йорка: генеральный — Летиция Джеймс и окружной — Сайрус Вэнс-младший, сын государственного секретаря США при Джимми Картере. Примечательно, что такое сотрудничество — довольно редкое явление, так как исторически генеральный и окружной прокурор всегда соперничали. Однако теперь, объединившись против главного, по версии демократов, «врага американского народа», обвинение изучает возможные случаи мошенничества Трампа с недвижимостью: по словам Летиции Джеймс, 45-й президент Соединенных Штатов уклонялся от уплаты налогов, занижая стоимость собственности в одних документах и, в то же время, завышая в других.

Investigation of Trump Organization now exploring possible criminal conduct, N.Y. attorney general’s office says.https://t.co/YcYALbwltJ pic.twitter.com/PCD0cywzgS — Grandpa Snarky (@GrandpaSnarky) May 19, 2021

Осенью 2020 года, пока Трамп был у власти, Джеймс вызывала его сына Эрика для дачи показаний. Тогда она сообщила, что дело является административным, однако сразу же после вступления Джозефа Байдена на пост президента США, оно вдруг приобрело статус уголовного:

«Мы проинформировали Trump Organization, что наше расследование деятельности вышеупомянутой компании больше не носит гражданский характер. Мы активно расследуем деятельность организации в уголовном порядке вместе с окружным прокурором Сайрусом Вэнсом», — заявила Джеймс.

Необходимо отметить, что помощники генерального прокурора проводят отдельное расследование возможного страхового и финансового мошенничества Трампа, а также предполагаемых взяток двум женщинам, которых бывший американский лидер, по версии обвинения, домогался до того, как стал президентом.

Как отреагировал Трамп?

Дональд Трамп, в свою очередь, отказался сотрудничать со следствием, назвав возбужденные в его отношении дела «политическим преследованием»:

«Нет ничего более коррумпированного, чем расследование, которое ведется для того, чтобы найти какое-либо преступление. Не стоит заблуждаться, это именно то, что происходит».

Кроме того, бывший американский лидер обвинил Летицию Джеймс в зарабатывании очков перед администрацией Джо Байдена, добавив, что генеральный и окружной прокуроры нацелены на разрушение его деловой и политической карьеры:

«Я создал отличную компанию, дал работу тысячам людей, а все, что я получаю взамен — несправедливые нападки и злоупотребления должностными полномочиями со стороны представителей коррумпированной политической системы».

Что будет дальше?

В конце концов, если по итогам проведенных расследований в отношении Дональда Трампа будут выдвинуты официальные обвинения, его передвижение по территории Соединенных Штатов будет ограничено. Более того, Флорида может стать для него настоящим политическим убежищем: у губернатора штата Рона Десантеса есть право наложить вето на арест Трампа по ордеру, выписанному в другом штате.

Тем не менее в условиях тотальной блокировки бывшего президента в социальных сетях полноценной предвыборной кампании без турне по основным регионам США у Трампа не состоится.

Между тем для представителей Демократической партии нью-йоркское расследование является своеобразной гарантией того, что к 2024 году Трамп вновь не замаячит на горизонте с новой предвыборной программой. Не исключено, что дело затянется, а обвинения будут выдвинуты ближе к предвыборной гонке для того, чтобы предотвратить или полностью сорвать информационно-пропагандистскую деятельность республиканского политика.