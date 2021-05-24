Родители подруги Протасевича прибыли в Минск и встретились с генконсулом РФ

Минск, 24 мая. Мать и отчим Софьи Сапеги уже прилетели в Белоруссию и встретились с российским генконсулом. Их дочь является подругой Романа Протасевича. Ее задержали вместе с ним.

По данным источника ФАН, родным Сапеги дали контакты адвокатов, у которых есть аккредитация посольства РФ. Консульство уже направило правоохранителям Белоруссии запрос с просьбой допустить дипработника к россиянке.

Сапега была задержана вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после того, как лайнер с ними экстренно сел в Минске. В Белоруссии канал Протасевича официально считается экстремистским. В отношении мужчины возбуждено дело по нескольким статьям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщал ФАН.