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24 мая 16:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
15:55
Общество
Роскомнадзор не исключил замедление трафика Google в РФ
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Родители подруги Протасевича прибыли в Минск и встретились с генконсулом РФ

  /   Обновлено: 24 мая 2021 15:02
Происшествия
Родители подруги Протасевича прибыли в Минск и встретились с генконсулом РФ
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Минск, 24 мая. Мать и отчим Софьи Сапеги уже прилетели в Белоруссию и встретились с российским генконсулом. Их дочь является подругой Романа Протасевича. Ее задержали вместе с ним.

По данным источника ФАН, родным Сапеги дали контакты адвокатов, у которых есть аккредитация посольства РФ. Консульство уже направило правоохранителям Белоруссии запрос с просьбой допустить дипработника к россиянке.

Сапега была задержана вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем после того, как лайнер с ними экстренно сел в Минске. В Белоруссии канал Протасевича официально считается экстремистским. В отношении мужчины возбуждено дело по нескольким статьям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщал ФАН.

белоруссия протасевич сапега
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