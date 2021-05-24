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24 мая 16:15
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новостей
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
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Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
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Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
15:55
Общество
Роскомнадзор не исключил замедление трафика Google в РФ
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Армия
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Многодетная мать из Уэльса хранила дома кокаин в яйцах от Kinder Surprise

Происшествия
Многодетная мать из Уэльса хранила дома кокаин в яйцах от Kinder Surprise
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Кардифф, 24 мая. Многодетная мать из Уэльса прятала кокаин в пластиковых «яйцах» от десерта Kinder Surprise. Ей предложили заплатить штраф вместо трех месяцев тюремного заключения.

Пара из Уэльса оказалась втянутой в криминальную историю, связанную с распространением наркотиков. Мать четверых детей Вики Х. и ее спутник Рассел К. занимались наркоторговлей в течение долгого времени и успели заработать на этом бизнесе почти 40 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как оказалось, сотрудники полиции Ньюпорта вели разработку дела банды наркоторговцев, которые снабжают кокаином жителей Уэльса. В рамках следственных действий полицейские нагрянули с обысками в дом многодетной матери Вики Х., где в «яйцах» от шоколадного десерта Kinder Surprise была обнаружена партия кокаина на сумму 1600 фунтов стерлингов. Следствие выяснило, что к незаконному обороту наркотиков оказались причастны как 36-летняя мать четверых малышей, так и ее возлюбленный — 42-летний Рассел К.

«Улики на телефонах показали, что оба были причастны к поставкам кокаина», — заявили в полиции.

В отношении мужчины и женщины были возбуждены уголовные дела, а материалы были отправлены на рассмотрение в Ньюпортский королевский суд. Оба злоумышленника признались в хранении запрещенных веществ. По словам адвоката многодетной Вики Х., подсудимая признает «всю глупость содеянного» и больше всего боится того, что случится с маленькими детьми, если ее посадят в тюрьму.

Спутник арестованной британки был заключен в тюрьму на 30 месяцев, а его более юную спутницу — на 20. Затем пара снова вернулась на слушания в суд, которые были посвящены доходам банды с совершенных ими преступлений.

Оказалось, что Рассел К. «заработал» на наркотиках почти 32 тыс. фунтов стерлингов. Его подруга заработала на торговле наркотиками 7,3 тыс. фунтов стерлингов.

Суд поставил перед девушкой выбор: либо она возвращает деньги в течение трех месяцев, либо проведет три месяца за решеткой. Следственные действия продолжаются, судебный процесс над наркоторговцами из Уэльса еще не завершился.

великобритания наркотики кокаин уэльс наркоторговля многодетная мать наркодилер киндер-сюрприз
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