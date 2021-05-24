Многодетная мать из Уэльса хранила дома кокаин в яйцах от Kinder Surprise

Кардифф, 24 мая. Многодетная мать из Уэльса прятала кокаин в пластиковых «яйцах» от десерта Kinder Surprise. Ей предложили заплатить штраф вместо трех месяцев тюремного заключения.

Пара из Уэльса оказалась втянутой в криминальную историю, связанную с распространением наркотиков. Мать четверых детей Вики Х. и ее спутник Рассел К. занимались наркоторговлей в течение долгого времени и успели заработать на этом бизнесе почти 40 тыс. фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Daily Mail.

Как оказалось, сотрудники полиции Ньюпорта вели разработку дела банды наркоторговцев, которые снабжают кокаином жителей Уэльса. В рамках следственных действий полицейские нагрянули с обысками в дом многодетной матери Вики Х., где в «яйцах» от шоколадного десерта Kinder Surprise была обнаружена партия кокаина на сумму 1600 фунтов стерлингов. Следствие выяснило, что к незаконному обороту наркотиков оказались причастны как 36-летняя мать четверых малышей, так и ее возлюбленный — 42-летний Рассел К.

«Улики на телефонах показали, что оба были причастны к поставкам кокаина», — заявили в полиции.

В отношении мужчины и женщины были возбуждены уголовные дела, а материалы были отправлены на рассмотрение в Ньюпортский королевский суд. Оба злоумышленника признались в хранении запрещенных веществ. По словам адвоката многодетной Вики Х., подсудимая признает «всю глупость содеянного» и больше всего боится того, что случится с маленькими детьми, если ее посадят в тюрьму.

Спутник арестованной британки был заключен в тюрьму на 30 месяцев, а его более юную спутницу — на 20. Затем пара снова вернулась на слушания в суд, которые были посвящены доходам банды с совершенных ими преступлений.

Оказалось, что Рассел К. «заработал» на наркотиках почти 32 тыс. фунтов стерлингов. Его подруга заработала на торговле наркотиками 7,3 тыс. фунтов стерлингов.

Суд поставил перед девушкой выбор: либо она возвращает деньги в течение трех месяцев, либо проведет три месяца за решеткой. Следственные действия продолжаются, судебный процесс над наркоторговцами из Уэльса еще не завершился.