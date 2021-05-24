Аналитики спрогнозировали рост нефти на предстоящей неделе биржевых торгов

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 16:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
15:55
Общество
Роскомнадзор не исключил замедление трафика Google в РФ
15:53
Армия
Хазин рассказал, что ждет Украину после краха режима Зеленского
Все новости
24 мая 16:15
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
15:55
Общество
Роскомнадзор не исключил замедление трафика Google в РФ
15:53
Армия
Хазин рассказал, что ждет Украину после краха режима Зеленского
Все новости

Аналитики спрогнозировали рост нефти на предстоящей неделе биржевых торгов

Экономика
Аналитики спрогнозировали рост нефти на предстоящей неделе биржевых торгов
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз на предстоящую неделю по курсам рубля, нефти и золота. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

Аналитики спрогнозировали рост нефти на предстоящей неделе биржевых торгов
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

К концу прошлой недели, 21 мая, динамика нефти была довольно позитивной, напоминают эксперты. Стоимость черного золота поднялась с отметки 65 долларов за баррель до значения 66,90. Тем самым нефть полностью нивелировала падение, которое наблюдалось в четверг, 20 мая.

«Сегодня в ходе утренних торгов нефть преодолела отметку в 67 долларов за баррель, а сейчас приближается к отметке 67,50. Центральным событием здесь стала ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном, переговоры на этой неделе продолжатся. Блинкен также заявил, что пока нет готовности со стороны Ирана пойти на заключение сделки, так что до реальных действий может пройти еще немало времени. Дополнительный объем нефти поступит далеко не в ближайшее время, даже при соглашении с Ираном наращивание будет постепенное. При этом потребление топлива растет, экономика размораживается. Общая тенденция на рост нефти сохраняется», — рассказали аналитики.

На предстоящей неделе торгов диапазон цены на нефть будет сохраняться в пределах 67-70 долларов за баррель, а дальнейшая динамика будет определяться результатами переговоров по иранской сделке, добавили в ФБА «Экономика сегодня».

Золото

Аналитики спрогнозировали рост нефти на предстоящей неделе биржевых торгов
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Металл продолжает восходящий тренд, на прошлой неделе, 21 мая, цена за унцию поднялась до 1890 долларов. 24 мая стоимость золота остановилась в диапазоне 1870–1890 долларов за унцию.

«Здесь основную поддержку золоту оказывает глобальное ослабление доллара, который находится сейчас в своих минимальных значениях, чуть ниже отметки 90. Доходность американских облигаций десятилетних снизились, опасения инфляции сейчас отошли на второй план. Поддержку металлу оказывает также высокая волатильность на рынке криптовалют, в выходные курс биткоина очень сильно снизился к отметке 31 тыс. долларов», — пояснили специалисты.

Аналитики отметили, что для золота продолжает быть актуальной восходящая тенденция. На предстоящей неделе золото продолжит повышаться до отметки 1900-1920.

Рубль

Аналитики спрогнозировали рост нефти на предстоящей неделе биржевых торгов
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Российская валюта пока остается стабильной, подчеркивают экономисты. 24 мая рубль торгуется в рамках диапазона 73,50–74.

«В пятницу, 21 мая, курс попытался укрепиться ниже уровня 73,50, но уже к концу недели торгов рубль подрос и остался в заявленном диапазоне. Продолжает влиять на рубль геополитика, ожидание встречи Путина и Байдена. Также позитивно сказывается начало налогового периода, валюта будет активно продаваться, нефть продолжает рост, сюда же отнесем ожидание снижения процентной ставки Центральным банком», — сообщили в ФБА «Экономика сегодня».

Таким образом, резюмировали аналитики, поддержка рубля на сегодняшний день довольно серьезная, однако санкционные риски, ведущие к ослаблению российской валюты, все же остаются.

нефть доллар рубль торги биржа курсы валют
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 278518 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 97963 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 96486 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 78435 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Украина 71700 22 мая 2021
Николаев восстал против Зеленского и курса на украинизацию
Все новости / Экономика / Аналитики спрогнозировали рост нефти на предстоящей неделе биржевых торгов
Рейтинг@Mail.ru