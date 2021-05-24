Аналитики спрогнозировали рост нефти на предстоящей неделе биржевых торгов

Эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня» подготовили прогноз на предстоящую неделю по курсам рубля, нефти и золота. Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

К концу прошлой недели, 21 мая, динамика нефти была довольно позитивной, напоминают эксперты. Стоимость черного золота поднялась с отметки 65 долларов за баррель до значения 66,90. Тем самым нефть полностью нивелировала падение, которое наблюдалось в четверг, 20 мая.

«Сегодня в ходе утренних торгов нефть преодолела отметку в 67 долларов за баррель, а сейчас приближается к отметке 67,50. Центральным событием здесь стала ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном, переговоры на этой неделе продолжатся. Блинкен также заявил, что пока нет готовности со стороны Ирана пойти на заключение сделки, так что до реальных действий может пройти еще немало времени. Дополнительный объем нефти поступит далеко не в ближайшее время, даже при соглашении с Ираном наращивание будет постепенное. При этом потребление топлива растет, экономика размораживается. Общая тенденция на рост нефти сохраняется», — рассказали аналитики.

На предстоящей неделе торгов диапазон цены на нефть будет сохраняться в пределах 67-70 долларов за баррель, а дальнейшая динамика будет определяться результатами переговоров по иранской сделке, добавили в ФБА «Экономика сегодня».

Золото

ФБА «Экономика сегодня» /

Металл продолжает восходящий тренд, на прошлой неделе, 21 мая, цена за унцию поднялась до 1890 долларов. 24 мая стоимость золота остановилась в диапазоне 1870–1890 долларов за унцию.

«Здесь основную поддержку золоту оказывает глобальное ослабление доллара, который находится сейчас в своих минимальных значениях, чуть ниже отметки 90. Доходность американских облигаций десятилетних снизились, опасения инфляции сейчас отошли на второй план. Поддержку металлу оказывает также высокая волатильность на рынке криптовалют, в выходные курс биткоина очень сильно снизился к отметке 31 тыс. долларов», — пояснили специалисты.

Аналитики отметили, что для золота продолжает быть актуальной восходящая тенденция. На предстоящей неделе золото продолжит повышаться до отметки 1900-1920.

Рубль

ФБА «Экономика сегодня» /

Российская валюта пока остается стабильной, подчеркивают экономисты. 24 мая рубль торгуется в рамках диапазона 73,50–74.

«В пятницу, 21 мая, курс попытался укрепиться ниже уровня 73,50, но уже к концу недели торгов рубль подрос и остался в заявленном диапазоне. Продолжает влиять на рубль геополитика, ожидание встречи Путина и Байдена. Также позитивно сказывается начало налогового периода, валюта будет активно продаваться, нефть продолжает рост, сюда же отнесем ожидание снижения процентной ставки Центральным банком», — сообщили в ФБА «Экономика сегодня».

Таким образом, резюмировали аналитики, поддержка рубля на сегодняшний день довольно серьезная, однако санкционные риски, ведущие к ослаблению российской валюты, все же остаются.