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24 мая 17:46
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новостей
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
17:23
Армия
Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты
17:22
Общество
Жителей Петербурга не будут материально мотивировать для вакцинации от COVID-19
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Визитную карточку Ростова-на-Дону реконструируют за 4,2 млн рублей

Общество
Визитную карточку Ростова-на-Дону реконструируют за 4,2 млн рублей
Википедия  /  Крепс Сергей Геннадиевич

Ростов-на-Дону, 24 мая. Фонтан на Театральной площади Ростова был возведен в 1936 году скульптором Евгением Вучетичем. За годы своего существования для гостей города, да и самих ростовчан, он превратился в визитную карточку.

Последний раз его реставрировали в 1999 году в преддверии 250-летия Донской столицы, но сейчас снова встал вопрос о его реконструкции.

Заказчиком работ выступило управления благоустройства и лесного хозяйства города. Специалисты организации уверяют, что подрядчика на разработку эскиза и проектно-сметной документации они будут искать исключительно через сайт «Госзакупок». Выигравшая тендер компания получит проект на 4,2 млн рублей и должна будет подготовить документы к декабрю 2021 года. 

Как отмечают в городской администрации, основная проблема сегодня заключается в поисках подрядчика. Ведь фонтан давно признан объектом культурного наследия и далеко не каждая организация готова взять на себя такую ответственность.

Руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин говорит, что в замысле реконструкции нет ничего плохого, главное понять, что именно будут делать.

 «Организаций, которые имеют лицензию для работы на объектах культурного наследия — достаточно. А вот тех, кто может это сделать хорошо — гораздо меньше. Пример — недавнее обрушение потолка в университете. Время от времени там делали ремонт, фасад, снимали доски, уделяли этому внимание, а выясняется, что конструктивные элементы, которые требовали замены, не выполнялись. И теперь мы вынуждены всех людей переместить и снова поставить памятник на ремонт. Какой был смысл тратить деньги? Ведь суммы были немалые. А здесь, если речь идет о работах, связанных с деятельностью и функционалом фонтана, это одно, если о внешнем обустройстве, совсем другое», — пояснил корреспонденту ФАН Александр Кожин.

Отметим, что весной этого года в Ростове уже проходил конкурс на поиск подрядчика по реконструкции главного городского фонтана, однако ни одной заявки так и не было подано. 

Ранее ФАН рассказывал, как проходила церемония открытия сезона фонтанов в Московском парке «Ходынское поле».

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Все новости / Общество / Визитную карточку Ростова-на-Дону реконструируют за 4,2 млн рублей
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