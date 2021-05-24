Визитную карточку Ростова-на-Дону реконструируют за 4,2 млн рублей

Ростов-на-Дону, 24 мая. Фонтан на Театральной площади Ростова был возведен в 1936 году скульптором Евгением Вучетичем. За годы своего существования для гостей города, да и самих ростовчан, он превратился в визитную карточку.

Последний раз его реставрировали в 1999 году в преддверии 250-летия Донской столицы, но сейчас снова встал вопрос о его реконструкции.

Заказчиком работ выступило управления благоустройства и лесного хозяйства города. Специалисты организации уверяют, что подрядчика на разработку эскиза и проектно-сметной документации они будут искать исключительно через сайт «Госзакупок». Выигравшая тендер компания получит проект на 4,2 млн рублей и должна будет подготовить документы к декабрю 2021 года.

Как отмечают в городской администрации, основная проблема сегодня заключается в поисках подрядчика. Ведь фонтан давно признан объектом культурного наследия и далеко не каждая организация готова взять на себя такую ответственность.

Руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин говорит, что в замысле реконструкции нет ничего плохого, главное понять, что именно будут делать.

«Организаций, которые имеют лицензию для работы на объектах культурного наследия — достаточно. А вот тех, кто может это сделать хорошо — гораздо меньше. Пример — недавнее обрушение потолка в университете. Время от времени там делали ремонт, фасад, снимали доски, уделяли этому внимание, а выясняется, что конструктивные элементы, которые требовали замены, не выполнялись. И теперь мы вынуждены всех людей переместить и снова поставить памятник на ремонт. Какой был смысл тратить деньги? Ведь суммы были немалые. А здесь, если речь идет о работах, связанных с деятельностью и функционалом фонтана, это одно, если о внешнем обустройстве, совсем другое», — пояснил корреспонденту ФАН Александр Кожин.

Отметим, что весной этого года в Ростове уже проходил конкурс на поиск подрядчика по реконструкции главного городского фонтана, однако ни одной заявки так и не было подано.

Ранее ФАН рассказывал, как проходила церемония открытия сезона фонтанов в Московском парке «Ходынское поле».