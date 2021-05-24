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24 мая 16:15
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новостей
16:13
ФАН-ТВ
Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
15:55
Общество
Роскомнадзор не исключил замедление трафика Google в РФ
15:53
Армия
Хазин рассказал, что ждет Украину после краха режима Зеленского
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Елена Панина: Политика США в отношении «СП-2» напоминает известный анекдот

Политика
Елена Панина: Политика США в отношении «СП-2» напоминает известный анекдот
Федеральное агентство новостей  / 

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ — Елены Паниной.

Введение американских санкций против компаний — владельцев судов, задействованных на строительстве «Северного потока — 2», — произошло практически одновременно с поступающими из США сигналами в адрес Берлина. Их суть сводится к тому, что администрация Байдена не будет блокировать достройку «СП-2», чтобы не создавать новый кризис в отношениях с Германией. Иными словами, американская политика в отношении «Северного потока — 2» напоминает известный анекдот: «плюрализм в отдельной взятой голове, или просто шизофрения».

В реальности же совершенно иррациональный характер поведения американской стороны легко объясним. После выборов-2016 в США проигравшая сторона раскрутила маховик русофобии, а команда Трампа решила, что «возглавить процесс» будет удобнее, чем организовать ему информационное и политическое противодействие. Затем общий градус внешнеполитической агрессивности распространился на Китай, и даже на европейских партнеров США по НАТО.

Администрация Байдена видит в РФ, как минимум, противника, однако, конечно же, хотела бы консолидировать атлантический фланг. Кроме того, на восточном направлении они планируют наладить отношения с Китаем и Ираном.

Однако, в силу внутриполитических причин, Вашингтон не может выйти из формата «диалога с позиции силы». Этот «диалог», как правило, начинается с нравоучений или даже прямых оскорблений, как это произошло, к примеру, на американско-китайских переговорах в Анкоридже. Тогда, как мы помним, китайские товарищи послушали вступительную речь Блинкена про уйгуров, Гонконг, а потом встали и ушли, хлопнув дверью.

Американское могущество сегодня не настолько сильно, чтобы все остальные страны терпели такую манеру общения. Разговаривать же на таком языке с Россией и вовсе бессмысленно: можно быстро получить асимметричный и болезненный ответ. Приходится констатировать, что Вашингтон сам загнал себя в ловушку, предельно сузив для себя поле маневра. Результат налицо: отношения США со всем остальным миром продолжают ухудшаться. И даже уставшая от Трампа и приветствовавшая приход к власти Байдена Германия не является здесь исключением.

Елена Панина: Вашингтону бессмысленно разговаривать с Россией «с позиции силы»
Федеральное агентство новостей  / 

При этом в Вашингтоне до сих пор не понимают, что выйти из этого тупика без нормализации отношений с Россией не удастся. В современном мире все взаимосвязано, и радикально изменить для США положение дел может лишь курс на «новую разрядку» на всех направлениях, в первую очередь на российском. Надежд на это мало. Но нельзя полностью исключать вероятность хотя бы временной победы здравого смысла над иррациональными фобиями.

Повод надеяться на такой сценарий развития событий дает тот факт, что роль идеологизированной пропаганды в современном мире снижается, люди все больше оперируют фактами, а не эмоциями. Если после пяти лет тотальной демонизации в США образа нашей страны такие люди, как Илон Маск, выступают на марафоне Российского общества «Знание» и обещают производить «Теслы» в России, то, согласитесь, это о чем-то говорит.

Можно сколько угодно убеждать рядового обывателя в том, что Россия — это «страна-бензоколонка» или «Верхняя Вольта с ракетами». Однако Илон Маск прекрасно знает, что это не так. Он в курсе, что Россия, создавшая лучшую в мире вакцину от коронавируса и готовящаяся вновь направить на околоземную орбиту собственную космическую станцию, — это важный субъект мирового прогресса. Страна, которую нужно уважать. И с которой нужно вести диалог.

Кроме того, «дивный новый мир» посткапитализма не несет подобным Илону Маску, инициативным и предприимчивым людям, ничего хорошего. Политическим силам, которые считают алгебру «расистской наукой» и пытаются заменить ее «этноматемтикой» на основе различных физических упражнений, хлопков и прыжков, не нужно освоение космоса. А Россия, которая, кто бы что ни говорил, остается страной знаний, на этом фоне — весьма привлекательная альтернатива.

Логично предположить, что в своих оценках России Илон Маск не одинок. Американцы — великая нация изобретателей, инженеров, новаторов. Этой нации есть и будет за что уважать Россию. Тот факт, что информированных и рационально мыслящих людей в Америке становится больше, дает основания рассчитывать: нынешний «ледниковый период» в отношениях с США не будет продолжаться вечно. И когда-нибудь маятник все равно качнется в сторону разума.

санкции россия сша джо байден илон маск северный поток - 2 елена панина
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Все новости / Политика / Елена Панина: Политика США в отношении «СП-2» напоминает известный анекдот
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