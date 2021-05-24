Елена Панина: Политика США в отношении «СП-2» напоминает известный анекдот

Мнение депутата Госдумы, директора Института международных политических и экономических стратегий — РУССТРАТ — Елены Паниной.

Введение американских санкций против компаний — владельцев судов, задействованных на строительстве «Северного потока — 2», — произошло практически одновременно с поступающими из США сигналами в адрес Берлина. Их суть сводится к тому, что администрация Байдена не будет блокировать достройку «СП-2», чтобы не создавать новый кризис в отношениях с Германией. Иными словами, американская политика в отношении «Северного потока — 2» напоминает известный анекдот: «плюрализм в отдельной взятой голове, или просто шизофрения».

В реальности же совершенно иррациональный характер поведения американской стороны легко объясним. После выборов-2016 в США проигравшая сторона раскрутила маховик русофобии, а команда Трампа решила, что «возглавить процесс» будет удобнее, чем организовать ему информационное и политическое противодействие. Затем общий градус внешнеполитической агрессивности распространился на Китай, и даже на европейских партнеров США по НАТО.

Администрация Байдена видит в РФ, как минимум, противника, однако, конечно же, хотела бы консолидировать атлантический фланг. Кроме того, на восточном направлении они планируют наладить отношения с Китаем и Ираном.

Однако, в силу внутриполитических причин, Вашингтон не может выйти из формата «диалога с позиции силы». Этот «диалог», как правило, начинается с нравоучений или даже прямых оскорблений, как это произошло, к примеру, на американско-китайских переговорах в Анкоридже. Тогда, как мы помним, китайские товарищи послушали вступительную речь Блинкена про уйгуров, Гонконг, а потом встали и ушли, хлопнув дверью.

Американское могущество сегодня не настолько сильно, чтобы все остальные страны терпели такую манеру общения. Разговаривать же на таком языке с Россией и вовсе бессмысленно: можно быстро получить асимметричный и болезненный ответ. Приходится констатировать, что Вашингтон сам загнал себя в ловушку, предельно сузив для себя поле маневра. Результат налицо: отношения США со всем остальным миром продолжают ухудшаться. И даже уставшая от Трампа и приветствовавшая приход к власти Байдена Германия не является здесь исключением.

Федеральное агентство новостей /

При этом в Вашингтоне до сих пор не понимают, что выйти из этого тупика без нормализации отношений с Россией не удастся. В современном мире все взаимосвязано, и радикально изменить для США положение дел может лишь курс на «новую разрядку» на всех направлениях, в первую очередь на российском. Надежд на это мало. Но нельзя полностью исключать вероятность хотя бы временной победы здравого смысла над иррациональными фобиями.

Повод надеяться на такой сценарий развития событий дает тот факт, что роль идеологизированной пропаганды в современном мире снижается, люди все больше оперируют фактами, а не эмоциями. Если после пяти лет тотальной демонизации в США образа нашей страны такие люди, как Илон Маск, выступают на марафоне Российского общества «Знание» и обещают производить «Теслы» в России, то, согласитесь, это о чем-то говорит.

Можно сколько угодно убеждать рядового обывателя в том, что Россия — это «страна-бензоколонка» или «Верхняя Вольта с ракетами». Однако Илон Маск прекрасно знает, что это не так. Он в курсе, что Россия, создавшая лучшую в мире вакцину от коронавируса и готовящаяся вновь направить на околоземную орбиту собственную космическую станцию, — это важный субъект мирового прогресса. Страна, которую нужно уважать. И с которой нужно вести диалог.

Кроме того, «дивный новый мир» посткапитализма не несет подобным Илону Маску, инициативным и предприимчивым людям, ничего хорошего. Политическим силам, которые считают алгебру «расистской наукой» и пытаются заменить ее «этноматемтикой» на основе различных физических упражнений, хлопков и прыжков, не нужно освоение космоса. А Россия, которая, кто бы что ни говорил, остается страной знаний, на этом фоне — весьма привлекательная альтернатива.

Логично предположить, что в своих оценках России Илон Маск не одинок. Американцы — великая нация изобретателей, инженеров, новаторов. Этой нации есть и будет за что уважать Россию. Тот факт, что информированных и рационально мыслящих людей в Америке становится больше, дает основания рассчитывать: нынешний «ледниковый период» в отношениях с США не будет продолжаться вечно. И когда-нибудь маятник все равно качнется в сторону разума.