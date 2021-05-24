Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма

Киев, 24 мая. Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения привел к краже территорий размером с два Крыма, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, государство предпримет все необходимые шаги для возврата «похищенных» земель и вернет конституционное право собственности на землю, которого лишили предыдущие власти.

«За время моратория некоторые бизнесмены и политики украли у государства землю, которая равняется площади почти двух полуостровов Крым. Безусловно, мы сделаем все, чтобы вернуть и то, и другое», — высказался украинский лидер, выступая на всеукраинском форуме в Киеве.

Зеленский заявил, что на протяжении 20 лет со стороны правительства было все, кроме дел. Представители руководства страны только обещали, манипулировали, пугали, а по итогу лишили семь миллионов украинцев их конституционного права собственности.

Граждане Украины не могли распоряжаться участками по своему усмотрению — продавать, покупать или завещать, как это полагается во всех странах мира. Для украинцев действовал мораторий, подчеркнул президент.

«За время действия мораторий умерло почти 1 млн. собственников земли, а стоимость гектара сельскохозяйственной земли стала самой низкой в Европе», — добавил он.

«Слуга народа» также высказал мнение, что парламенты предыдущих созывов ввели офшор на миллионы гектар — серый теневой рынок, в то время как нынешнее руководство преследует цель сделать рынок прозрачным. Украинский президент напомнил о ряде законов и указов, которые, по его мнению, служат гарантией наполнения местных бюджетов и дадут каждому украинцу возможность принять участие в аукционе и создать свое фермерское хозяйство.

Ранее ФАН сообщил, что Украина превратилась в зоопарк. По мнению телеведущей и актрисы Снежаны Егоровой, во власть пришли худшие из худших, а в стране стало страшно воспитывать и растить детей.