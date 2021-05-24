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новостей
14:44
Общество
Три официальных пляжа готовят к открытию в Новосибирске
14:43
Общество
Новые авиарейсы свяжут Нижний Новгород и страны Европы и Африки
14:43
Общество
Шаповалов: Провокации Галяминой направлены на «картинку» для западных СМИ
14:42
Общество
Владелец Arts Square Gallery Сасонко объяснил успех выставки о группе «Кино»
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
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Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
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Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича

Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
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Москва, 24 мая. Ведущая «Время покажет» Олеся Лосева перечеркнула нападки украинки Янины Соколовской в адрес Белоруссии из-за ситуации с самолетом Ryanair.

Соколовская в студии Первого канала заявила, что «мир никогда не будет прежним» после принудительной посадки борта в Минске. В самолете находился белорусский блогер и активист Роман Протасевич (обвиняется Минском в экстремистской деятельности), который был задержан после посадки. По мнению украинки, небо Белоруссии после инцидента будет закрыто, и для большого количества людей это станет проблемой.

Также Соколовская заявила, что потенциальное «закрытие» белорусского воздушного пространства угрожает миру на Украине. Формат переговоров в Минске не сможет существовать в условиях отсутствия авиасообщения, и украинка надеется на перенос площадки «в Женеву с участием американцев». Лосева отреагировала на слова гостьи из Киева ироничным предложением отправиться в Минск на электросамокате.

Затем Соколовская заявила о «плохой истории с километражем», якобы проливающей свет на истинные мотивы истории с самолетом. Она напомнила, что борт успел долететь до Вильнюса на расстояние нескольких десятков километров, и логичнее всего было бы совершить вынужденную посадку в столице Литвы. Однако белорусы настояли на Минске, выдав политическую природу требований.

«Если у вас сообщение о взрывчатке, а самолет находится в 70 км от Вильнюса и 214 от Минска, то сажать его надо в Вильнюсе — это ближайший аэропорт. А если его назад гонят в Минск, значит, история политическая», — объявила украинка.

«Решение принимает КВС (командир воздушного судна)», — возразила Лосева, обнулив нападки собеседницы.

«Особенно когда за ним летит истребитель с угрозой применения ракеты «воздух-воздух», — парировала Соколовская.

«А он угрожал?» — вмешался ведущий Анатолий Кузичев, но не получил ответа.

Ранее ФАН сообщал, что пилоты Ryanair сами запросили посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве на борту. Данные о бомбе в ходе проверки на подтвердились, зато у органов внутренних дел Белоруссии появилась возможность для задержания Протасевича. 26-летний блогер активно выступает против Лукашенко с начала 2010-х, в разгар протестов 2020 года он являлся главным редактором Telegram-канала Nexta. Протестный опыт Протасевич получал в том числе на Украине во время «Евромайдана».

белоруссия минск ryanair соколовская лосева протасевич
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