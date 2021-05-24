Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича

Москва, 24 мая. Ведущая «Время покажет» Олеся Лосева перечеркнула нападки украинки Янины Соколовской в адрес Белоруссии из-за ситуации с самолетом Ryanair.

Соколовская в студии Первого канала заявила, что «мир никогда не будет прежним» после принудительной посадки борта в Минске. В самолете находился белорусский блогер и активист Роман Протасевич (обвиняется Минском в экстремистской деятельности), который был задержан после посадки. По мнению украинки, небо Белоруссии после инцидента будет закрыто, и для большого количества людей это станет проблемой.

Также Соколовская заявила, что потенциальное «закрытие» белорусского воздушного пространства угрожает миру на Украине. Формат переговоров в Минске не сможет существовать в условиях отсутствия авиасообщения, и украинка надеется на перенос площадки «в Женеву с участием американцев». Лосева отреагировала на слова гостьи из Киева ироничным предложением отправиться в Минск на электросамокате.

Затем Соколовская заявила о «плохой истории с километражем», якобы проливающей свет на истинные мотивы истории с самолетом. Она напомнила, что борт успел долететь до Вильнюса на расстояние нескольких десятков километров, и логичнее всего было бы совершить вынужденную посадку в столице Литвы. Однако белорусы настояли на Минске, выдав политическую природу требований.

«Если у вас сообщение о взрывчатке, а самолет находится в 70 км от Вильнюса и 214 от Минска, то сажать его надо в Вильнюсе — это ближайший аэропорт. А если его назад гонят в Минск, значит, история политическая», — объявила украинка.

«Решение принимает КВС (командир воздушного судна)», — возразила Лосева, обнулив нападки собеседницы.

«Особенно когда за ним летит истребитель с угрозой применения ракеты «воздух-воздух», — парировала Соколовская.

«А он угрожал?» — вмешался ведущий Анатолий Кузичев, но не получил ответа.

Ранее ФАН сообщал, что пилоты Ryanair сами запросили посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройстве на борту. Данные о бомбе в ходе проверки на подтвердились, зато у органов внутренних дел Белоруссии появилась возможность для задержания Протасевича. 26-летний блогер активно выступает против Лукашенко с начала 2010-х, в разгар протестов 2020 года он являлся главным редактором Telegram-канала Nexta. Протестный опыт Протасевич получал в том числе на Украине во время «Евромайдана».