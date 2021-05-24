Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%

Лондон, 24 мая. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,04%, до 66,44 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Котировки нефти завершили прошлую неделю в «минусе». Однако сейчас цены на нефть пошли вверх. Причинами роста стоимости нефти стали новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма «Ана», который может существенно повлиять на добычу сырья в Северной Америке.

По данным Центра прогнозирования климата США, в этом сезоне активность ураганов будет на 60% выше нормы. При этом центр понизил оценку опасности шторма «Ана».

После падения весной 2020 года цены на нефть практически вернулись к докризисному уровню. Аналитики констатируют, что в настоящее время рынок сырья в целом сбалансирован. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, текущая стоимость нефти — это далеко не предел. Котировки сырья могут подорожать до 80 долларов за баррель при активном восстановлении спроса, считают специалисты.