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новостей
14:44
Общество
Три официальных пляжа готовят к открытию в Новосибирске
14:43
Общество
Новые авиарейсы свяжут Нижний Новгород и страны Европы и Африки
14:43
Общество
Шаповалов: Провокации Галяминой направлены на «картинку» для западных СМИ
14:42
Общество
Владелец Arts Square Gallery Сасонко объяснил успех выставки о группе «Кино»
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
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Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%

Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
wikipedia.org  /  TheConduqtor / CC BY-SA 3.0

Лондон, 24 мая. Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 2,04%, до 66,44 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.

Котировки нефти завершили прошлую неделю в «минусе». Однако сейчас цены на нефть пошли вверх. Причинами роста стоимости нефти стали новости о формировании в Атлантическом океане субтропического шторма «Ана», который может существенно повлиять на добычу сырья в Северной Америке.

По данным Центра прогнозирования климата США, в этом сезоне активность ураганов будет на 60% выше нормы. При этом центр понизил оценку опасности шторма «Ана».

После падения весной 2020 года цены на нефть практически вернулись к докризисному уровню. Аналитики констатируют, что в настоящее время рынок сырья в целом сбалансирован. Впрочем, по мнению некоторых экспертов, текущая стоимость нефти — это далеко не предел. Котировки сырья могут подорожать до 80 долларов за баррель при активном восстановлении спроса, считают специалисты.

нефть brent торги
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Все новости / Экономика / Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
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