Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова

Москва, 24 мая. Россия приложит усилия для стабилизации обстановки на границе с Киргизией и Таджикистаном. Об этом на встрече с киргизским коллегой заявил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу российский лидер прибыл на встречу с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. На обсуждении были подняты актуальные проблемы двустороннего сотрудничества и недавнее обострение обстановки на киргизско-таджикской границе в частности. Москва указала на необходимость дальнейших дипломатических шагов к снятию противоречий между Бишкеком и Душанбе.

«Надо найти долгосрочный способ решения проблем между Киргизией и Таджикистаном», — отметил Путин.

Киргизский лидер выразил признательность Путину за внимание к ситуации.

В начале мая Жапаров заявил, что приграничный конфликт с Таджикистаном поставил «под угрозу» территориальную целостность его страны, и выступил с предложением создать совместную комиссию по поддержанию мира.