МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты

Сочи, 24 мая. Предложение запустить новые авиарейсы между Грецией и Россией озвучил глава МИД страны Никос Дендиас.

Таким образом Греция предлагает расширить авиасообщение между странами для облегчения обмена туристами. Дендиас рассказал об этом на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по факту переговоров.

Греция приняла решение о продлении разрешения на въезд неограниченного числа российских туристов до 31 мая. Путешественникам для поездки необходимо только наличие результатов ПЦР-теста на COVID-19.