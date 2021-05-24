Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции

Абуджа, 24 мая. Незаконные вооруженные формирования постепенно набирают силу в Нигерии и совершают массированные атаки на полицейские участки. Целью боевиков также стала штаб-квартира Независимой национальной избирательной комиссии (INEC) в городе Авка, который находится в восточной части страны.

Нападение бандформирований вынудило комиссию принять срочные меры по обеспечению безопасности. Глава INEC созвал встречу с начальниками охраны для обсуждения необходимых мер по решению этой проблемы. Однако встречу пришлось отложить из-за траура в стране. Ранее начальник штаба Вооруженных сил Нигерии и десять офицеров погибли в авиакатастрофе.

Дестабилизация обстановки в африканской республике обусловлена активностью террористических группировок, таких как «Боко Харам»1 (запрещена в РФ). Недавно правительственная армия отразила нападение боевиков, которые двигались к городу Майдугури, столице штата Борно.

1 Организация запрещена на территории РФ.