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новостей
16:13
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Граффити с именами пропавших детей изобразил Покрас Лампас на стене дома в Москве
16:12
Общество
Российский биолог выступил против запрета охоты в стране
16:10
Общество
Биолог рассказал об увеличении популяции диких животных в Ленобласти
16:10
Происшествия
Петербуржец попал в реанимацию после падения на гладильную доску
16:10
Общество
Подразделение нижегородской мэрии «экономило» на безопасности сотрудников
16:09
Новости Сирии
Оппозиционный кандидат в президенты Сирии назвал себя «реальным соперником» Асада
16:08
Происшествия
Пьяного подростка нашли в лесу на юге Петербурга
16:07
Экономика
Крупные инфраструктурные проекты профинансируют за счет ФНБ
16:07
Общество
Спасатель объяснил, почему тонет большое количество детей
16:05
Общество
Роскомнадзор дал Google 24 часа на удаление запрещенного контента
16:04
Особое мнение
Экстренная посадка Протасевича: Альгис Микульскис о мировой реакции на рядовой случай
16:04
Происшествия
Ми-8 совершил вынужденную посадку в аэропорту Киренска по техническим причинам
16:01
Общество
Выдача «арктических гектаров» в России может начаться с 1 августа
16:00
Общество
Энергетики в Дагестане спасли трехлетнего мальчика от падения из окна
16:00
Общество
YouTube не удалил около пяти тысяч запрещенных в РФ материалов
16:00
Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
16:00
Общество
Эфир: Какие последствия ждут Минск после посадки рейса Ryanair
15:55
Происшествия
Предупреждение о теракте помешало посадке на лайнер рейса Минск — Франкфурт
15:55
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15:53
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Экономисты назвали курс доллара до конца июня

Экономика
Экономисты назвали курс доллара до конца июня
Федеральное агентство новостей  / 

Внутренними факторами поддержки курса рубля являются повышение уровня ключевой ставки ЦБ РФ и умеренные валютные интервенции со стороны Минфина. Подробнее — в материале ФАН.

Рубль в понедельник утром, 24 мая, символически укрепляется к доллару и умеренно снижается к евро. Это следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10:25 по московскому времени снижался на 3 копейки, до 73,57 рубля. Курс евро повышался на 9 копеек, до 89,71 рубля.

Снижение напряженности

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что в настоящее время российская валюта стабильно укрепляется к доллару и евро за счет высоких цен на нефть, сокращения геополитической напряженности в преддверии встречи президентов США и России, а также благодаря высокому спросу среди инвесторов на рисковые активы. В ближайший месяц резких изменений на сырьевых рынках не ожидается: нефть, вероятнее всего, останется на уровне 65–68 долларов за баррель, что будет фактором поддержки для национальной валюты.

Экономисты назвали стоимость рубля до конца июня
Федеральное агентство новостей  / 

«Снижение санкционных рисков перед встречей лидеров РФ и США также вполне логично будет укреплять рубль. Третья волна пандемии на крупнейших рынках-потребителях нефти (Индия, ЕС) идет на спад, что обеспечит высокий уровень потребления и стабильность цен. Внутренними факторами поддержки курса рубля являются повышение уровня ключевой ставки ЦБ РФ и умеренные валютные интервенции со стороны Минфина. До конца июня рубль может укрепиться до 73,0 рублей за доллар и 89,0 за евро», — заключил Артем Деев.

Ослабления не стоит ждать

Аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов отметил, что в мае рубль укрепился к доллару на 2%, до 73,64 рублей против зафиксированного минимума 73,36 рублей. Его укреплению способствовало снижение напряженности в отношениях между Россией и США. Положительное влияние оказывает предстоящая встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Повышение нефтяных котировок и налоговый период поддерживает «бычий» тренд по рублю.

«Нефть сорта Brent торгуется на уровне 67,55 долларов за баррель. Отличные данные по производственной активности в США за май обнадежили сырьевых трейдеров в пятницу. Спекулянты стали опять ставить на рост цен на нефть из-за снятия ограничений и восстановления мировой экономики», — добавил Владислав Антонов.

Пара доллар и рубль неохотно падает. Тем не менее, заметил экономист, на фоне общего ослабления доллара в июне ожидается снижение до 72,65 рублей, а при благоприятных условиях (ралли по нефти, успешная встреча президентов США и России) — до 71,15 руб. При дальнейшем росте цен на нефть и ужесточении денежно-кредитной политики ЦБ РФ сильного ослабления нацвалюты ожидать не стоит.

россия экономика рубль
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