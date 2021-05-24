Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы

Казань, 24 мая. Врачи сообщили о готовящейся выписке шестерых учеников, получивших травмы во время нападения на гимназию №175.

В настоящее время в клинике остаются еще 12 детей, их состояние стабильное, угрозы жизни нет. Накануне одну девочку медики отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Напомним, 19-летний юноша пришел с оружием в учебное заведение, где стал стрелять по школьникам и учителям. В результате атаки погибли девять человек. Полиция задержала стрелка, возбуждено уголовное дело, сообщал ФАН.