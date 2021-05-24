Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО

Краснодар, 24 мая. Завершился первый этап Всеармейского конкурса по полевой выучке среди подразделений войсковой ПВО имени генерал-полковника Б. И. Духова в Краснодарском крае.

Команды специалистов войсковой ПВО преодолели единую полосу препятствий в ходе спортивного этапа соревнований, после чего обстреляли пехоту условного противника из автоматов АК-74. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Военнослужащие отделений переносных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) выполняли упражнение попарно: в первый состав вошли пулеметчик и командир отделения, а во вторую — двое стрелков-зенитчиков.

Известно, что в состязаниях участвуют более 100 военнослужащих в составе 7 команд от военных округов, береговых войск Северного флота, ВДВ и от Военной академии войсковой ПВО Вооруженных Сил РФ имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского.

Всеармейские соревнования зенитчиков будут проходить до 28 мая. Команда, которая покажет наилучший результат, представит Вооруженные силы РФ на международном конкурсе «Чистое небо» в августе на полигоне Корла в Китае.

Ранее разведчики ЮВО отработали десантирование в составе разведгрупп на Северном Кавказе.