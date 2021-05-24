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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:44
Общество
Три официальных пляжа готовят к открытию в Новосибирске
14:43
Общество
Новые авиарейсы свяжут Нижний Новгород и страны Европы и Африки
14:43
Общество
Шаповалов: Провокации Галяминой направлены на «картинку» для западных СМИ
14:42
Общество
Владелец Arts Square Gallery Сасонко объяснил успех выставки о группе «Кино»
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
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В Норвегии назвали военный союз России и Китая худшим кошмаром США

Армия
В Норвегии назвали военный союз России и Китая худшим кошмаром США
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Осло, 24 мая. Союз России и Китая окажется не по зубам ни Соединенным Штатам, ни какой-либо западной коалиции, уверены норвежские эксперты.

Объединенная мощь РФ и КНР в настоящий момент превосходит СССР и даже весь бывший социалистический блок, заявили журналисты китайского издания Global Times. По их словам, российско-китайский научный и военный потенциал является грозной силой невиданных масштабов, пренебрежение которой может закончиться катастрофой для противников Москвы и Пекина. Аналитик норвежского портала Steigan Пол Стейган обратил внимание на эту публикацию, заявив, что статья авторов из Китая является четким сигналом для Запада.

Москва и Пекин не всегда укрепляли союз против Соединенных Штатов, некогда надеясь выстроить конструктивный диалог с Вашингтоном, однако американцы дали понять, что это попросту невозможно, отметил Стейган. По его словам, власти США своими агрессивными действиями сами подтолкнули Россию и Китай к более плотному сотрудничеству. Автор материала подчеркнул, что американское руководство пытается подбить другие страны на противодействие РФ и КНР, однако для них это может закончиться плачевно.

Норвежский журналист «разгадал шифр» китайцев в статье Global Times, при помощи которой Пекин явно дает понять Москве, что настроен на вступление с РФ в военно-стратегический союз. По его словам, подобный сценарий станет худшим кошмаром для генералов ВС США.

Ранее в Пентагоне заявили об опасениях из-за усиления позиций Китая и России в Ближневосточном регионе после спада влияния Соединенных Штатов.

россия сша китай союз steigan стейган
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