Осло, 24 мая. Союз России и Китая окажется не по зубам ни Соединенным Штатам, ни какой-либо западной коалиции, уверены норвежские эксперты.

Объединенная мощь РФ и КНР в настоящий момент превосходит СССР и даже весь бывший социалистический блок, заявили журналисты китайского издания Global Times. По их словам, российско-китайский научный и военный потенциал является грозной силой невиданных масштабов, пренебрежение которой может закончиться катастрофой для противников Москвы и Пекина. Аналитик норвежского портала Steigan Пол Стейган обратил внимание на эту публикацию, заявив, что статья авторов из Китая является четким сигналом для Запада.

Москва и Пекин не всегда укрепляли союз против Соединенных Штатов, некогда надеясь выстроить конструктивный диалог с Вашингтоном, однако американцы дали понять, что это попросту невозможно, отметил Стейган. По его словам, власти США своими агрессивными действиями сами подтолкнули Россию и Китай к более плотному сотрудничеству. Автор материала подчеркнул, что американское руководство пытается подбить другие страны на противодействие РФ и КНР, однако для них это может закончиться плачевно.

Норвежский журналист «разгадал шифр» китайцев в статье Global Times, при помощи которой Пекин явно дает понять Москве, что настроен на вступление с РФ в военно-стратегический союз. По его словам, подобный сценарий станет худшим кошмаром для генералов ВС США.

Ранее в Пентагоне заявили об опасениях из-за усиления позиций Китая и России в Ближневосточном регионе после спада влияния Соединенных Штатов.