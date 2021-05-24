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24 мая 17:46
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новостей
17:43
Общество
Почему Венедиктову все сходит с рук. Колонка Леси Рябцевой
17:43
Общество
Режиссер Happy End Евгений Сангаджиев готовит новый сериал «Балет»
17:40
Общество
Имя спасенной на Большевике медведице выберут на платформе «Активный гражданин»
17:38
Общество
Умер бывший президент ФИА и «Формулы-1» Макс Мосли
17:36
Политика
Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко 28 мая
17:34
Политика
Пригожин выиграл два дела против Шевченко в Мосгорсуде
17:33
Происшествия
Суд арестовал таксиста за убийство петербуржца в Невском районе
17:30
Общество
Кремлевский врач назвал два фактора, делающих сахар губительным для женского здоровья
17:29
Африка
Владимир Путин поздравил лидеров Черного континента с Днем Африки
17:29
Общество
Marvel опубликовала трейлер блокбастера «Вечные» на русском языке
17:29
Происшествия
Разъяренные кировчане закидали камнями сбивший пешеходов автомобиль
17:28
Общество
Сахалинцы не могут себе позволить жилье в Сочи
17:27
Политика
Глава Совбеза РФ провел переговоры с американским коллегой в Женеве
17:26
Политика
В Варшаве заявили о «рухнувших надеждах» из-за «Северного потока — 2»
17:26
Шоу-бизнес
Манижа отказалась участвовать в Евровидении во второй раз
17:26
Происшествия
Пьяная петербурженка поругалась с таксистом и заявила об изнасиловании
17:24
Экономика
Дерипаска оценил перспективы мира без традиционных энергоносителей
17:23
Происшествия
Петербурженка попала в больницу после жестокого избиения со стороны знакомого уголовника
17:23
Армия
Литовкин объяснил, зачем США тратят огромные деньги на провальные военные проекты
17:22
Общество
Жителей Петербурга не будут материально мотивировать для вакцинации от COVID-19
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Просветительский проект «Знаю PRO» — бесплатно, нескучно, профессионально 

Общество
Просветительский проект «Знаю PRO» — бесплатно, нескучно, профессионально 
Global Look Press  /  uwe umstätter

В России заработал новый просветительский онлайн-проект для детей и подростков. Авторы — профильные специалисты разных направлений — от истории и литературы до психологии и финансовой грамотности. Обучающие материалы бесплатны и находятся на сайте в открытом доступе.

Прокачать себя в разных направлениях теперь можно не выходя из дома. Дистанционное обучение прочно вошло в жизнь школьников с началом пандемии и, похоже, останется с ними надолго. Так, на платформе https://znay-pro.ru/, разработанной специально для ребят школьного возраста, разместили интересные развивающие рубрики — статьи, подкасты, видеообзоры. Авторы материалов — специалисты из разных областей гуманитарных наук. Они раскрывают интересные темы, которые редко услышишь на школьных уроках, а также нестандартно подходят к преподаванию классических предметов, например, иностранных языков. Среди рубрик — история, литература, словесность, профориентация, мода, финансовая грамотность, английский и китайский языки и многое другое. Портал «Знаю PRO» — не замена основного образования, говорит руководитель проекта, шеф-редактор портала Ксения Шлямина, а яркий пример образования дополнительного, которого так не хватает в нынешнее время.

«Современные дети слишком перегружены информацией. Но мы хотим помочь им сохранить свою энергию и не тратить много времени на поиски в интернете. Наш портал — это своеобразный агрегатор для поиска нужной информации: про уроки, профессии, искусство, литературные чтения и финансовую грамотность для подростков», — отметила Ксения Шлямина.

Над проектом «Знаю PRO» работают профессионалы: «Литературные чтения» записывает актриса театра и кино Ольга Зейгер, курс по ораторскому мастерству подготовила актриса театра и кино Диана Лиманская, о моде рассказывает ведущая Наталия Лисецкая. Актер Андрей Гаркунов читает стихотворения для школьников — от Шекспира до Высоцкого. Уроки по финансовой грамотности ведет независимый финансовый советник Сергей Баранов.

В планах разработчиков — бесплатные вебинары, мастер-классы и уроки-пятиминутки от специалистов разных направлений. В ближайшее время здесь запустят бесплатный курс по программированию и робототехнике.

образование дополнительное образование знаю pro
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Все новости / Общество / Просветительский проект «Знаю PRO» — бесплатно, нескучно, профессионально 
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