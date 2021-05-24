Просветительский проект «Знаю PRO» — бесплатно, нескучно, профессионально 

В России заработал новый просветительский онлайн-проект для детей и подростков. Авторы — профильные специалисты разных направлений — от истории и литературы до психологии и финансовой грамотности. Обучающие материалы бесплатны и находятся на сайте в открытом доступе.

Прокачать себя в разных направлениях теперь можно не выходя из дома. Дистанционное обучение прочно вошло в жизнь школьников с началом пандемии и, похоже, останется с ними надолго. Так, на платформе https://znay-pro.ru/, разработанной специально для ребят школьного возраста, разместили интересные развивающие рубрики — статьи, подкасты, видеообзоры. Авторы материалов — специалисты из разных областей гуманитарных наук. Они раскрывают интересные темы, которые редко услышишь на школьных уроках, а также нестандартно подходят к преподаванию классических предметов, например, иностранных языков. Среди рубрик — история, литература, словесность, профориентация, мода, финансовая грамотность, английский и китайский языки и многое другое. Портал «Знаю PRO» — не замена основного образования, говорит руководитель проекта, шеф-редактор портала Ксения Шлямина, а яркий пример образования дополнительного, которого так не хватает в нынешнее время.

«Современные дети слишком перегружены информацией. Но мы хотим помочь им сохранить свою энергию и не тратить много времени на поиски в интернете. Наш портал — это своеобразный агрегатор для поиска нужной информации: про уроки, профессии, искусство, литературные чтения и финансовую грамотность для подростков», — отметила Ксения Шлямина.

Над проектом «Знаю PRO» работают профессионалы: «Литературные чтения» записывает актриса театра и кино Ольга Зейгер, курс по ораторскому мастерству подготовила актриса театра и кино Диана Лиманская, о моде рассказывает ведущая Наталия Лисецкая. Актер Андрей Гаркунов читает стихотворения для школьников — от Шекспира до Высоцкого. Уроки по финансовой грамотности ведет независимый финансовый советник Сергей Баранов.

В планах разработчиков — бесплатные вебинары, мастер-классы и уроки-пятиминутки от специалистов разных направлений. В ближайшее время здесь запустят бесплатный курс по программированию и робототехнике.