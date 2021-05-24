ICAO получила заявку на приостановку полетов над Белоруссией

Монреаль, 24 мая. Международная организация гражданской авиации (ICAO) получила запрос на приостановку полетов над Белоруссией, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Елисейский дворец.

Как пишет издание, Франция и страны ЕС работают над мерами по прекращению полетов над территорией Белоруссии. Европейская сторона также намерена добиться запрета доступа «Белавиа» к воздушным гаваням ЕС.

Накануне самолет ирландской компании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о наличии взрывного устройства на борту. Позже выяснилось, что сообщение о минировании оказалось ложным. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что ее шокировала реакция стран Запада на инцидент в Минске. Она считает, что Запад не должен так реагировать на произошедшее, поскольку некоторые страны, включая США, были причастны к подобного рода инцидентам.