Астраханские хирурги спасли руку ребенка, травмированную при взрыве петарды

Астрахань, 24 мая. Двенадцатилетний мальчик получил многочисленные травмы кисти после взрыва петарды в руке. Операция по спасению конечности ребенка длилась три часа.

Врачи детской клинической больницы успешно прооперировали 12-летнего пациента с множественными травмами левой кисти. После инцидента с пиротехникой у ребенка диагностировали травмы мышц и сухожилий, переломы костей фаланг пальцев и ожог мягких тканей.

Хирурги поставили перед собой сложнейшую задачу спасти мальчику руку. В ходе операции, которая длилась три часа, врачи «реконструировали» сухожильно-мышечный аппарат и пересадили участки кожи.

В настоящее время прооперированный подросток чувствует себя хорошо и уже готовится к реабилитации. Медики дают хороший прогноз на восстановление двигательной функции руки мальчика.

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