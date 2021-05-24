Лавров резко высказался о попытках Евросоюза «сдерживать» Россию

Москва, 24 мая. Евросоюз предпринимает попытки по «сдерживанию» России и продолжает вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, содружество расширяет санкции против российских граждан и юридических лиц. Он привел в пример ситуацию с осужденным блогером Алексеем Навальным.

«Тиражируются голословные обвинения в наш адрес», — отметил Лавров.

Министра также возмутили новые принципы Евросоюза в отношениях с Москвой. Он напомнил, что на первых и вторых местах находятся «отпор» и «сдерживание». Лавров добавил, что Россию не напугать санкциям и угрозами. Москва будет жестко отвечать на недружественные шаги других стран.

Ранее Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джозеф Байден сами выберут темы для предстоящих переговоров.