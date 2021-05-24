Воры проникли в английский замок Эрандел и вынесли драгоценности на 1,4 млн долларов

Лондон, 24 мая. Злоумышленники, чьи личности пока неизвестны, украли из замка Эрандел ряд ювелирных изделий. Среди них были и золотые четки казненной шотландской королевы Марии Стюарт.

Полиция графства Западный Сассекс рассказала, что, помимо богослужебного предмета, воры вынесли и коронационные чашки Стюарт, которые королева передала своему графу-маршалу. По словам правоохранителей, украденные вещи не только имеют большую стоимость, но и представляют историческую важность.

По предварительным данным, преступление произошло поздно вечером, когда в замке сработал сигнал тревоги. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия через несколько минут после появления сообщения о преступлении. Они осмотрели один из выставочных залов и заметили кражу артефактов. Расследование дела продолжается.

Королева Мария Стюарт правила Шотландией в период с 1542-го по 1567 год. Она была внучкой Маргариты Тюдор, которая была дочерью короля Генриха VII и Елизаветы Йоркской, и претендовала на английский престол, вступив в борьбу с Елизаветой I. Позднее женщину казнили по приказу действующего монарха.

Полицейские Казани ранее нашли в местной лесополосе украденные в 2018 году с ювелирной ярмарки драгоценности, сообщал ФАН.