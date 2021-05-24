ВОЗ предупредила о появлении нового смертоносного вируса

Женева, 24 мая. Прогноз по появлению нового смертоносного вируса сделал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Мир не в последний раз столкнулся с угрозой пандемии, заявил он в ходе 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

«Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус», — объяснил он.

Сейчас мир борется с COVID-19. За минувшие сутки в РФ было выявлено еще 8406 случаев заражения.