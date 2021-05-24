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новостей
14:44
Общество
Три официальных пляжа готовят к открытию в Новосибирске
14:43
Общество
Новые авиарейсы свяжут Нижний Новгород и страны Европы и Африки
14:43
Общество
Шаповалов: Провокации Галяминой направлены на «картинку» для западных СМИ
14:42
Общество
Владелец Arts Square Gallery Сасонко объяснил успех выставки о группе «Кино»
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
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Наджла Мангуш представит свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии

Ливия
Наджла Мангуш представит свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии
foreign.gov.ly  /  جميع الحقوق محفوظة © وزارة الخارجية والتعاون الدولي

Триполи, 24 мая. Глава министерства иностранных дел Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджла Мангуш намерена баллотироваться в президенты на выборах в декабре 2021 года, сообщил советник Института по изучению национальной безопасности Рамзи ар-Румайх, ссылаясь на имеющуюся у него подтвержденную информацию.

«Резолюция №5, принятая Палатой представителей Ливии абсолютным большинством голосов в августе 2014 года, определяет механизм избрания главы государства через прямое тайное голосование, что является суверенным решением. Оно бесспорно и не обсуждается», — заявил Ар-Румайх в интервью для Al Hadath.

Он добавил, что воля Турции и вооруженных группировок в стране не сможет противостоять интересам международного сообщества и резолюции Совета Безопасности относительно прекращения совершаемых ими нарушений в Ливии. Американский делегат в Совбезе подчеркнул введение санкций против тех, кто препятствует политическому процессу в североафриканском государстве, напомнил Ар-Румайх.

По его словам, резолюции 25/70 и 25/71 Совета Безопасности, принятые в рамках VII главы Устава ООН, являются обязательными, особенно после того, как Ливия на протяжении 10 лет страдала от сдерживающих мер международного сообщества, его спекуляций ливийским кризисом и затягивания конфликта.

«После установления красных линий в Сирте и Джуфре международное сообщество, в частности, Египет и Саудовская Аравия, выразили решимость положить конец конфликту в Ливии», — подытожил политик.

Избирательная комиссия Ливии уже начала подготовку к президентским и парламентским выборам. Ее представитель заявил ранее, что все необходимые мероприятия проходят без задержек.

 

Призывы к отставке Наджлы Мангуш

После призыва первой женщины на посту министра иностранных дел к выводу всех иностранных наемников из Ливии против нее развернули кампанию, нацеленную на отстранение ее от занимаемой должности.

В первую очередь Мангуш испытывает давление со стороны вооруженных группировок и активистов, настаивающих на сохранении позиций Турции в стране. Так, 7 мая члены бандформирований организовали штурм гостиницы Corinthia в Триполи, где расположена штаб-квартира Президентского совета. Главным требованием боевиков была отставка министра иностранных дел.

ливия
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Все новости / Ливия / Наджла Мангуш представит свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии
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