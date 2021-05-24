«Точка на карте». Традиции, экстрим, деликатесы и развлечения Камчатского края

От морских глубин — в горы. Этот выпуск посвящен самому восточному региону нашей страны — Камчатке. Ее жители первыми встречают рассвет. Здесь живет коренной народ — коряки.

Местная альтернатива паркам аттракционов — езда на оленях и собачьих упряжках. Серфингисты покоряют океан при минусовой температуре и сшибающем с ног ветре. В то же время на полуострове посреди сугробов есть термальные источники, которые могут обжечь. Именно камчатские специалисты вели работы по управлению первым спутником Земли, да и сейчас они задействованы во всех космических операциях.

Какие достопримечательности встретят туристов, что из деликатесов обязательно следует попробовать и где непременно нужно побывать — в программе «Точка на карте». Смотрите новый выпуск прямо сейчас.