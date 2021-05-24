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24 мая 14:46
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новостей
14:44
Общество
Три официальных пляжа готовят к открытию в Новосибирске
14:43
Общество
Новые авиарейсы свяжут Нижний Новгород и страны Европы и Африки
14:43
Общество
Шаповалов: Провокации Галяминой направлены на «картинку» для западных СМИ
14:42
Общество
Владелец Arts Square Gallery Сасонко объяснил успех выставки о группе «Кино»
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
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14:24
Шоу-бизнес
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Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом

Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Рок-музыкант Александр Маршал в комментарии корреспонденту ФАН рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом.   

Пандемия коронавируса все еще продолжается, несмотря на постепенную вакцинацию населения. Коронавирусу все равно, кто его жертва, — ее статус, возраст и род деятельности. Даже звезды российского шоу-бизнеса не застрахованы от этой напасти.

В СМИ появилась неподтвержденная информация, что исполнитель хита «Белый пепел» заболел COVID-19. ФАН выяснил, так ли это на самом деле.

Почувствовав недомогание, Александр Маршал сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Певец поспешил успокоить своих поклонников.       

«Слава богу, мне уже получше», — коротко признался Маршал.

Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
Global Look Press  / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Остается надеяться, что артист уже идет на поправку и болезнь отступила. Он покинул медицинское учреждение и в пристальном внимание врачей он, судя по всему, не нуждается.

«Нет-нет, я не в больнице. Я уже дома», — сообщил музыкант в беседе с ФАН.

За прошедшие сутки российские врачи выявили 8406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Клинических проявлений болезни не обнаружено у 12,1% пациентов. 319 человек от болезни скончались. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с COVID-19.

Однако в России появилась новая напасть. Российские специалисты зафиксировали 14 случаев индийского штамма коронавируса в стране.

шоу-бизнес маршал александр маршал коронавирус
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Все новости / Шоу-бизнес / Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
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