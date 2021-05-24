Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом

Рок-музыкант Александр Маршал в комментарии корреспонденту ФАН рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом.

Пандемия коронавируса все еще продолжается, несмотря на постепенную вакцинацию населения. Коронавирусу все равно, кто его жертва, — ее статус, возраст и род деятельности. Даже звезды российского шоу-бизнеса не застрахованы от этой напасти.

В СМИ появилась неподтвержденная информация, что исполнитель хита «Белый пепел» заболел COVID-19. ФАН выяснил, так ли это на самом деле.

Почувствовав недомогание, Александр Маршал сдал тест на коронавирус, который оказался положительным. Певец поспешил успокоить своих поклонников.

«Слава богу, мне уже получше», — коротко признался Маршал.

Global Look Press / Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Остается надеяться, что артист уже идет на поправку и болезнь отступила. Он покинул медицинское учреждение и в пристальном внимание врачей он, судя по всему, не нуждается.

«Нет-нет, я не в больнице. Я уже дома», — сообщил музыкант в беседе с ФАН.

За прошедшие сутки российские врачи выявили 8406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Клинических проявлений болезни не обнаружено у 12,1% пациентов. 319 человек от болезни скончались. Об этом сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с COVID-19.

Однако в России появилась новая напасть. Российские специалисты зафиксировали 14 случаев индийского штамма коронавируса в стране.