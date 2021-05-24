Стоимость путевок в детские лагеря можно будет компенсировать

Москва, 24 мая. Россиянам разрешат получать кешбэк за те путевки, которые уже были оплачены. Для этого необходимо будет подать заявление после 15 июня.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил во время совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным о том, что семьи смогут оформить возврат половины средств, затраченных на путевки в детские лагеря, даже в том случае, если они уже приобретены.

По словам Чернышенко, возможность возврата средств будет предоставлена с 15 июня до окончания октября. Данные даты распространяются на билеты, которые были куплены до начала действия программы детского туристического кешбэка. Об этом пишет ТАСС.

Для того, чтобы получить кешбэк, гражданам необходимо будет воспользоваться порталом «Госуслуги». Программа возврата стартует с 15 июня, жителям страны необходимо будет подтвердить факт нахождения ребенка в лагере. В этот период обычно заканчивается первая смена. Сама программа детского кешбэка будет запущена 25 мая.