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новостей
14:44
Общество
Три официальных пляжа готовят к открытию в Новосибирске
14:43
Общество
Новые авиарейсы свяжут Нижний Новгород и страны Европы и Африки
14:43
Общество
Шаповалов: Провокации Галяминой направлены на «картинку» для западных СМИ
14:42
Общество
Владелец Arts Square Gallery Сасонко объяснил успех выставки о группе «Кино»
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
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Стоимость путевок в детские лагеря можно будет компенсировать

Экономика
Стоимость путевок в детские лагеря можно будет компенсировать
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 24 мая. Россиянам разрешат получать кешбэк за те путевки, которые уже были оплачены. Для этого необходимо будет подать заявление после 15 июня.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил во время совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным о том, что семьи смогут оформить возврат половины средств, затраченных на путевки в детские лагеря, даже в том случае, если они уже приобретены.

По словам Чернышенко, возможность возврата средств будет предоставлена с 15 июня до окончания октября. Данные даты распространяются на билеты, которые были куплены до начала действия программы детского туристического кешбэка. Об этом пишет ТАСС.

Для того, чтобы получить кешбэк, гражданам необходимо будет воспользоваться порталом «Госуслуги». Программа возврата стартует с 15 июня, жителям страны необходимо будет подтвердить факт нахождения ребенка в лагере. В этот период обычно заканчивается первая смена. Сама программа детского кешбэка будет запущена 25 мая.

детский лагерь кешбэк чернышенко
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