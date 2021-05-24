Netflix готовит два приквела к хоррору «Армия мертвецов»

Лос-Анджелес, 24 мая. Крупнейшая американская компания Netflix снимет два приквела к фильму Зака Снайдера «Армия мертвецов», где в главной роли снялся Дэйв Батиста.

Netflix планирует выпустить до конца 2021 года фильм «Армия воров» и аниме «Армия мертвецов: Потерянный Вегас», сообщает IndieWire. Действия двух проектов будут развиваться на фоне зомби-апокалипсиса. Актерский состав хоррора станет известен позднее, а в аниме главных героев озвучат Дэйв Батиста, Тиг Нотаро, Элла Пернелл, Джо Манганьелло, пишет «Культуромания».

Картина американского режиссера Зака Снайдера вышла на Netflix 21 мая. Лента повествует о группе наемников во главе со Скоттом Уордом (Батиста), который организовывают ограбление казино в Лас-Вегасе. Преступники очень быстро вскрывают сейф, где хранятся сотни миллионов долларов. Однако вскоре они понимают, что оказались в ловушке — армия зомби окружила людей плотным кольцом и не всем героям удастся уйти живыми.