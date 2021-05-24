Повторных случаев заражения одним штаммом коронавируса в РФ не выявили

Москва, 24 мая. Врачи не зарегистрировали повторных случаев коронавируса, вызванных одним штаммом SARS-CoV-2, рассказал эпидемиолог Роспотребнадзора.

Случаи повторного заражения одним и тем же штаммом возбудителя COVID-19 в РФ не выявлены, рассказал журналистам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

К концу 2020 года в мире зафиксировали не более трех десятков повторных случаев коронавирусной инфекции, подчеркнул специалист. В РФ за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 8406 человек.