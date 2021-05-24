Эпидемиологи зарегистрировали 14 случаев индийского штамма COVID-19 в России

Москва, 24 мая. Российские специалисты зафиксировали 14 случаев индийского штамма коронавируса в стране, заявил эпидемиолог Роспотребнадзора Александр Горелов.

Официально подтверждено 14 случаев заражения индийской мутацией SARS-CoV-2, объяснил журналистам заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

За минувшие сутки на территории России выявлено еще 8406 новых случаев COVID-19. Пациенты наблюдаются медиками в 82 регионах страны, заявили в федеральном оперштабе.