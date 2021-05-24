Участники «Боевого братства» провели VII съезд в московском парке «Патриот»

Москва, 24 мая. Члены Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» провели VII съезд в военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Как передают «Ветеранские вести», в заседании, которое прошло на площадке «Патриот Экспо», принимали участие делегаты организации из всех регионов России. В том числе, присутствовали заместитель председателя организации, депутат Государственной думы Дмитрий Саблин и председатель комитета по обороне ГД Владимир Шаманов.

Участники съезда смогли переизбрать руководство организации, закрепили некоторые изменение в уставе, а также составили план задач на текущий год.

Прежде делегаты успели обсудить ряд вопросов, которые касались социальной и правовой поддержки, воспитания молодежи, работы над сохранением исторической правды и памяти.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объяснял большую значимость парка «Патриот» для региона и для всей России.