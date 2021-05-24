Пресс-служба ЕР сообщила о старте голосования по отбору кандидатов в Госдуму

Москва, 24 мая. Пресс-служба партии "Единая Россия" сообщила о старте единого дня голосования по отбору кандидатов на выборы в Госдуму в 2021 году, которое продлится до 30 мая.

Голосование пройдет в электронном формате. Оно продлится до 30 мая, а 1 июня уже станут известны итоги. В пресс-службе ЕР сообщили, что всего на сайте партии зарегистрировалось почти 6 млн избирателей и более 5,5 тыс. кандидатов. Конкурс на место составляет около 13 человек. Ряд регионов страны уже отдали свой голос за понравившегося им кандидата. Наиболее высокую активность показали жители Московской области и Владивостока.

Председатель федерального организационного оргкомитета предварительного голосования Александр Карелин также рассказал о попытке сорвать электоральную процедуру. Сайт подвергся атаке DDOS-атаке в первый же день.

Более 220 тысяч жителей Санкт-Петербурга ранее заявили о желании принять участие по праймериз "Единой России". Голосование в Северной столице продлится с 24 по 30 мая.