Пригожин назвал «цирком» предложение Украины изменить правила Евровидения

Москва, 24 мая. Известный российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал предложение члена украинского жюри Евровидения Игоря Кондратюка изменить правила песенного конкурса.

Иосиф Пригожин считает, что Евровидение нельзя политизировать. Он предложил Украине не участвовать в соревнованиях, в которых выступают представители России.

«Украина просто берет музыкальный конкурс и делает из него очередной цирк», — поделился продюсер в интервью ОСН.

Музыкальный менеджер назвал Украину антидемократическим государством. При этом в Киеве любыми способами пытаются показать видимость демократии и плюрализма, добавил Пригожин. Он осудил попытку Кондратюка превратить Евровидение в «политический фарс».

Супруг певицы Валерии подчеркнул, что участники вокального конкурса не имеют никакого отношения к политике. Но Украина из всего пытается извлечь для себя выгоду.

Ранее Игорь Кондратюк призвал запретить России оценивать участников Евровидения от Украины. Он считает, что из-за напряженных украинско-российских отношений это неуместно.

В финале музыкального конкурса РФ отдала 12 баллов представительнице Молдавии Наталье Гордиенко, а в Киеве проголосовали за Италию. В итоге победителем стала итальянская рок-группа Maneskin.