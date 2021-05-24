Алла Пугачева восхитила фанатов образом с коралловыми брюками и черной безрукавкой

Москва, 24 мая. Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала в Instagram снимок из своего роскошного имения в подмосковной деревне Грязь.

Примадонна российской эстрады устроила посиделки на террасе в саду. Пугачева предстала в черной безрукавке оверсайз и коралловых брюках. Слипоны и сумка с принтом дополнили ее домашний образ. На снимке она выглядит расслабленной и счастливой.

«Отличный был денек», — написала артистка.

Публикация всего за сутки набрала более 200 тысяч лайков и сотни комментариев, сообщает «Вечерняя Москва». Фанаты восхитились образом 72-летней королевы сцены, заметив, что Пугачева всегда в тренде.

«Как великолепно смотрятся на вас эти зауженные брючки. Очень модно сейчас в Италии»; «Прекрасная Алла Борисовна! Оставайтесь такой же молодой, красивой и энергичной»; «Аллусик! Видно, что счастлива, любима, в достатке и радости живешь. Очень рад», — написали пользователи.

Алла Пугачева стала законной супругой юмориста Максима Галкина в 2011 году. Однако их отношения начались, когда артистка еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Молодой комик каждый раз приезжал к Примадонне с цветами, но для нее было важно его присутствие, а не подарки.