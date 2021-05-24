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новостей
14:43
Общество
Новые авиарейсы свяжут Нижний Новгород и страны Европы и Африки
14:43
Общество
Шаповалов: Провокации Галяминой направлены на «картинку» для западных СМИ
14:42
Общество
Владелец Arts Square Gallery Сасонко объяснил успех выставки о группе «Кино»
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
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Ливия
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Алла Пугачева восхитила фанатов образом с коралловыми брюками и черной безрукавкой

Шоу-бизнес
Алла Пугачева восхитила фанатов образом с коралловыми брюками и черной безрукавкой
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 мая. Народная артистка СССР Алла Пугачева опубликовала в Instagram снимок из своего роскошного имения в подмосковной деревне Грязь.

Примадонна российской эстрады устроила посиделки на террасе в саду. Пугачева предстала в черной безрукавке оверсайз и коралловых брюках. Слипоны и сумка с принтом дополнили ее домашний образ. На снимке она выглядит расслабленной и счастливой.

«Отличный был денек», — написала артистка.

Публикация всего за сутки набрала более 200 тысяч лайков и сотни комментариев, сообщает «Вечерняя Москва». Фанаты восхитились образом 72-летней королевы сцены, заметив, что Пугачева всегда в тренде.

«Как великолепно смотрятся на вас эти зауженные брючки. Очень модно сейчас в Италии»;

«Прекрасная Алла Борисовна! Оставайтесь такой же молодой, красивой и энергичной»;

«Аллусик! Видно, что счастлива, любима, в достатке и радости живешь. Очень рад», — написали пользователи.

Алла Пугачева стала законной супругой юмориста Максима Галкина в 2011 году. Однако их отношения начались, когда артистка еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Молодой комик каждый раз приезжал к Примадонне с цветами, но для нее было важно его присутствие, а не подарки.

пугачева стиль подмсковье
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Все новости / Шоу-бизнес / Алла Пугачева восхитила фанатов образом с коралловыми брюками и черной безрукавкой
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