Школьница умерла во время ОГЭ в Кизляре от сердечного приступа

Кизляр, 24 мая. Ученица девятого класса школы №2 Кизляра умерла перед началом основного государственного экзамена. Об этом рассказал глава Моздокского района Северной Осетии Олег Яровой.

Он уточнил, что девочке стало плохо еще до того, как начался экзамен, и она вошла в аудиторию. По словам чиновника, медицинскую помощь школьнице оказала дежурный врач.

«Но, к сожалению, по дороге в больницу она скончалась. Мы все шокированы», — добавил Яровой.

Он отметил, что причина смерти девятиклассницы пока неизвестна. Однако, по сообщениям местных СМИ, у нее случился сердечный приступ.

Ранее в одной из школ Москвы скончалась девочка: ей стало плохо прямо на уроке. Правоохранители назначили доследственную проверку, сообщало РИАМО.