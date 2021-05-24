Европарламент призвал полностью закрыть авиасообщение с Белоруссией

Минск, 24 мая. Крупнейшая в Европарламенте фракция «Европейская народная партия» (EPP) требует прервать авиасообщение с Белоруссией после ЧП в Минске.

Соответствующее заявление было сделано после инцидента с самолетом, который летел в Вильнюс из Афин. Лайнер ирландской авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за сообщения о минировании.

Информация оказалась ложной. На борту самолета находился основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, информационный ресурс которого признан экстремистским в республике. Стражи порядка задержали его после проверки документов. Протасевич стал фигурантом уголовного дела по нескольким статьям.

Задержавший Романа Протасевича Минск действовал в рамках международного права, сообщал ФАН. При этом инцидент уже вызвал гнев со стороны целого ряда официальных лиц на Западе и даже стал поводом для обвинений Минска в «государственном терроризме».