Ларису Долину назвали куклой на кадрах с новой фотосессии

Москва, 24 мая. Известная певица Лариса Долина удивила поклонников кадрами с новой фотосессии. Фанаты восхитились красотой 65-летней исполнительницы и назвали ее куклой.

Долина опубликовала небольшое видео, снятое во время фотосессии, на своей странице в Instagram. На кадрах певица позирует в пиджаке и платье с пышной юбкой, сидя на полу у комода среди множества пар туфель и другой обуви.

«Очень забавная сегодня получилась фотосессия», — подписала видео артистка.

Исполнительница приняла позу, напоминающую куклу, раскинув ноги и аккуратно сложив руки перед собой. Подписчики восхитились образом Долиной и оставили ей множество комплиментов, пишет «Вечерняя Москва».

«Кукла Лора»; «Боже, какая красивая!»; «Лариса Александровна! Да вас же украдут! Надо охрану удвоить»; «Блестящая находка, классный образ. Юбка добавляет кукольность», — написали комментаторы.

Лариса Долина ранее жестко раскритиковала звезду TikTok Валю Карнавал в эфире YouTube-шоу Максима Галкина. Артистка заявила блогеру, которая тоже поет, что девушка не попадает ни в одну ноту. Певица признавалась, что этот конфликт привел к негативным последствиям.