Депутат и чиновница арестованы в Мурманской области по делу о крупной взятке

Мурманск, 24 мая. Суд отправил под арест депутата горсовета и чиновницу из регионального министерства транспорта. Соответствующую информацию подтвердил мурманский губернатор Андрей Чибис.

По данным Следственного комитета, возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. Правоохранители полагают, что депутат потребовал от бизнесмена деньги в рамках реализации госконтракта.

Фигурант предупредил, что если не получит 5,5 миллиона рублей, то заказчик начнет затягивать сроки выплат по договорам на ремонт и строительство дорог в Мурманске. Обвиняемый получил 1,1 миллиона рублей, после чего был задержан правоохранителями.

В руки сотрудников ФСБ попал мэр города Рыбное и его заместитель. Они пытались подкупить должностное лицо, сообщал ФАН.