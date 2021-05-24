Nvidia готовится провести сплит акций впервые с 2007 года

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
24 мая 14:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:44
Общество
Три официальных пляжа готовят к открытию в Новосибирске
14:43
Общество
Новые авиарейсы свяжут Нижний Новгород и страны Европы и Африки
14:43
Общество
Шаповалов: Провокации Галяминой направлены на «картинку» для западных СМИ
14:42
Общество
Владелец Arts Square Gallery Сасонко объяснил успех выставки о группе «Кино»
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
Все новости
24 мая 14:45
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:44
Общество
Три официальных пляжа готовят к открытию в Новосибирске
14:43
Общество
Новые авиарейсы свяжут Нижний Новгород и страны Европы и Африки
14:43
Общество
Шаповалов: Провокации Галяминой направлены на «картинку» для западных СМИ
14:42
Общество
Владелец Arts Square Gallery Сасонко объяснил успех выставки о группе «Кино»
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
Все новости

Nvidia готовится провести сплит акций впервые с 2007 года

Экономика
Nvidia готовится провести сплит акций впервые с 2007 года
wikipedia.org  /  NVIDIA Taiwan / CC BY 2.0

Москва, 24 мая. Производитель графических процессоров Nvidia Corp. сообщил о планах провести сплит акций «4 к 1». Это станет крупнейший в истории компании сплит и первый с 2007 года.

Компания с 2000 года по 2007 год провела четыре сплита: трижды с коэффициентом «2 к 1» и один раз «3 к 2». За 14 лет стоимость бумаг Nvidia подскочила на 1640% в сравнении с ростом фондового индекса Standard & Poor's 500 на 183%, передает MarketWatch.

Вопрос о проведении сплита будет выставлен на голосование на ежегодном собрании акционеров Nvidia, которое состоится 3 июня. Если он будет решен положительно, то закрытие реестра акционеров пройдет 21 июня, а корректировка числа акций — 19 июля. Таким образом, с 20 июля акции начнут торговаться по новой цене, сообщает «Интерфакс».

Аналитики Уолл-стрит перечислили пять многообещающих компаний, в чьи акции стоит вложиться в долгосрочной перспективе. В числе этих фирм оказался сервис по доставке еды DoorDash.

nvidia ценные бумаги сплит акций
Комментировать
Самое популярное
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 274639 21 мая 2021
Норкин одной фразой перечеркнул восторг Запада от Манижи на Евровидении
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Общество 95097 21 мая 2021
Эстонцы составили топ-5 вещей из гардероба россиян, которые веселят иностранцев
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
Шоу-бизнес 93186 23 мая 2021
Музыкальный критик объяснил «провал» Манижи на Евровидении
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
Армия 89541 21 мая 2021
В Китае рассказали, как пилот Су-27 жестко «научил вежливости» наглых моряков ВМС США
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Армия 76076 22 мая 2021
В КНР восхитились маневром ВМФ РФ, который спас китайские корабли от удара ВМС США
Все новости / Экономика / Nvidia готовится провести сплит акций впервые с 2007 года
Рейтинг@Mail.ru