Nvidia готовится провести сплит акций впервые с 2007 года

Москва, 24 мая. Производитель графических процессоров Nvidia Corp. сообщил о планах провести сплит акций «4 к 1». Это станет крупнейший в истории компании сплит и первый с 2007 года.

Компания с 2000 года по 2007 год провела четыре сплита: трижды с коэффициентом «2 к 1» и один раз «3 к 2». За 14 лет стоимость бумаг Nvidia подскочила на 1640% в сравнении с ростом фондового индекса Standard & Poor's 500 на 183%, передает MarketWatch.

Вопрос о проведении сплита будет выставлен на голосование на ежегодном собрании акционеров Nvidia, которое состоится 3 июня. Если он будет решен положительно, то закрытие реестра акционеров пройдет 21 июня, а корректировка числа акций — 19 июля. Таким образом, с 20 июля акции начнут торговаться по новой цене, сообщает «Интерфакс».

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