Спасатели помогли мальчику, сломавшему ногу в лесу под Владимиром

Владимир, 24 мая. Сотрудники экстренных служб помогли ребенку, который не мог выбраться из леса из-за сломанной ноги. О происшествии сообщила мать мальчика.

ЧП произошло в районе Черного Дола. В экстренные службы обратилась женщина и сообщила, что ее сын попал в беду. По словам матери, ребенок сломал ногу в лесу, когда спрыгнул со стены, и не может сам добраться домой, сообщает газета «Владимирские ведомости».

Поисково-спасательный отряд города Коврова выехал на место происшествия и оперативно нашел пострадавшего. Ребенку оказали помощь и вывезли из лесополосы.

Женщину с двумя детьми спасли из горящей машины в центре Архангельска, сообщал ФАН. Кроссовер Nissan Qashqai вспыхнул прямо во время движения.