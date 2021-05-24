Житель Кировской области вынес спящего мужчину из объятого огнем дома

Киров, 24 мая. Прохожий спас жильца шестиквартирного дома, который спал во время пожара. Теперь героя могут наградить за мужественный поступок.

Житель поселка Тужа спас жизнь незнакомцу, который не смог выбраться из горящего здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Пожар произошел в шестиквартирном доме на Комсомольской улице.

Большая часть жильцов эвакуировалась самостоятельно, однако один из обитателей дома во время ЧП спал. Проходивший мимо мужчина вошел в горящее здание и вынес пострадавшего наружу.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. Также решается вопрос о поощрении случайного спасителя.

В начале мая МЧС наградило кадетов за спасение людей во время пожара в московской гостинице, писал ФАН.