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новостей
14:43
Общество
Шаповалов: Провокации Галяминой направлены на «картинку» для западных СМИ
14:42
Общество
Владелец Arts Square Gallery Сасонко объяснил успех выставки о группе «Кино»
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
14:21
Ливия
Наджла Мангуш представит свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии
14:20
Армия
В Норвегии назвали военный союз России и Китая худшим кошмаром США
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Житель Кировской области вынес спящего мужчину из объятого огнем дома

Общество
Житель Кировской области вынес спящего мужчину из объятого огнем дома
karelia.sledcom.ru

Киров, 24 мая. Прохожий спас жильца шестиквартирного дома, который спал во время пожара. Теперь героя могут наградить за мужественный поступок.

Житель поселка Тужа спас жизнь незнакомцу, который не смог выбраться из горящего здания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Пожар произошел в шестиквартирном доме на Комсомольской улице.

Большая часть жильцов эвакуировалась самостоятельно, однако один из обитателей дома во время ЧП спал. Проходивший мимо мужчина вошел в горящее здание и вынес пострадавшего наружу.

Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали огонь. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания. Также решается вопрос о поощрении случайного спасителя.

В начале мая МЧС наградило кадетов за спасение людей во время пожара в московской гостинице, писал ФАН.

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