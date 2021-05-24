Визит делегации Катара и забастовка в Рас-Лануфе — что произошло в Ливии 23 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 23 мая 2021 года.
Визит главы МИД Катара в Триполи
Заместитель премьера и министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл в Триполи с официальным визитом во главе высокопоставленной делегации.
وزير الخارجية القطري يصل #طرابلس في زيارة رسمية #ليبيا #قطر @almukhtar_arabi https://t.co/Q95yPgDGgZ pic.twitter.com/ha3FSIHD4N— المختار العربي (@almukhtar_arabi) May 23, 2021
Он встретился с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой, председателем Высшего государственного совета Халедом аль-Мишри и руководителем Президентского совета Хамадом Юсуфом аль-Манфи. Глава МИД Катара передал «послание сердечности и любви» ливийскому народу от эмира страны шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, подчеркнув неизменную поддержку политического процесса в североафриканской стране, проходящего под руководством ООН.
وزير خارجية #قطر يجري لقاءات هامة مع القيادات الليبيةhttps://t.co/POmC9tdxBA— الخليج أونلاين (@AlkhaleejOnline) May 23, 2021
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Бен Абдель Рахман также переговорил с министром иностранных дел ПНЕ Наджлой Мангуш. Принято решение активировать существующие соглашения с Катаром и открыть в скором времени посольства Дохи в Триполи.
«Мы высоко ценим совместные договоренности между ливийскими и катарскими специалистами в области электроэнергии и надеемся на их скорейшее воплощение», — заявила Мангуш по итогам встречи.
Al-Mangoush: We look forward to implementing agreements with #Qatar in the field of electricity as soon as possiblehttps://t.co/BrOfjIXE3i #Libya #ليبيا #قطر pic.twitter.com/GomyIQzyOJ— Alwasat Libya (@alwasatengnews) May 24, 2021
Глава переходного правительства Абд аль-Хамид Дабиба показал Бен Абдель Рахману достопримечательности ливийской столицы и сопроводил его во время экскурсии по музею Красного дворца в Триполи.
#متابعات || رئيس حكومة الوحدة الوطنية يصطحب الوفد #القطري في جولة بمتحف السراي الحمراء . #العنود #ليبيا pic.twitter.com/fRqMDlJM3S— صحيفة العنود الليبية (@Anoud_Libyan) May 23, 2021
«Наш визит в Ливию является выражением солидарности, и мы обсудили поддержку многих сфер услуг, таких как электричество и здравоохранение», — заявил катарский министр в конце визита.
#عاجل | وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: زيارتنا إلى #ليبيا تضامنية وبحثنا دعم العديد من المجالات الخدمية كالكهرباء والصحة— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 23, 2021
Происшествия
Молодые люди из Рас-Лануфа организовали сидячую забастовку и перекрыли ворота нефтяного порта Сидр в знак протеста против безработицы.
شباب من راس لانوف يغلقون بوابة ميناء السدرة النفطي احتجاجا على عدم توضيفهم. #ليبيا pic.twitter.com/1CBkHurKnv— الناشط والإعلامي حسن الزوي (@ErhimFthiy) May 23, 2021
В заявлении они призвали Национальную нефтяную корпорацию и правительство Ливии предоставить им возможности трудоустройства в различных нефтяных компаниях, которые управляют тремя портами в регионе. Протестующие настаивают на своем праве получить достойную работу, особенно с учетом того, что среди них есть выпускники вузов.
مطالبات بتوفير فرص عمل بالموانئ النفطية المحيطة براس لانوفhttps://t.co/oAoy9Z0QMJ#ليبيا#قناة_ليبيا pic.twitter.com/89wThzPxPK— قناة ليبيا (@LibyasChannel) May 23, 2021
Политика
Представители МВД Ливии и Туниса обсудили механизм облегчения транзита пассажиров и товаров на границе между двумя странами. Они также решили ряд проблем, начиная с обмена информации по разыскиваемым лицам и заканчивая борьбой с контрабандой.
بحث وكيل #وزارة_الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين مع المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين عبر المنافذ الجوية والبرية— قناة التناصح (@TanasuhTV) May 23, 2021
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Анталии с главой миссии ООН в Ливии Яном Кубишем и обсудил с ним важность проведения национальных парламентских и президентских выборов, которые пройдут в декабре 2021 года.
Учредительное собрание по разработке проекта конституции отклонило решение Юридического комитета Форума политического диалога о создании совместной комиссии для рассмотрения возражений по проекту конституции.
«Члены комитета, которому поручено изучать возражения, — выходцы из Форума политического диалога и являются просто группой граждан, собранных миссией ООН. У них нет конституционной или правовой легитимности», — говорится в заявлении учредительного собрания.
هيئة الدستور ترفض مخرجات اللجنة القانونية عن ملتقى الحوار السياسي— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 23, 2021
https://t.co/XeOxSKeR3K#ليبيا pic.twitter.com/Pi23Jjl6St
Собрание призывает все соответствующие институты и органы власти завершить этапы конституционного процесса, взяв на себя обязательство уважать результаты учредительного органа, избранного народом.
#ليبيا.. هيئة الدستور تطالب بالاستفتاء عليه قبل الانتخابات— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 24, 2021
قالت الهيئة، في بيان، إنها تطالب "كافة المؤسسات والجهات المعنية باستكمال المراحل العملية الدستورية، عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسيسية المنتخبة من قبل الشعب
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Атташе по безопасности посольства Италии в Ливии передал предметы снабжения ливийской береговой охране в соответствии с соглашением об оказании поддержки. Среди них — одежда и костюмы для персонала, сообщил представитель начальника штаба ливийского военно-морского флота.
#Italy delivers maritime supplies to Libyan Coast Guardhttps://t.co/X42im10ZYU #Libya #ليبيا pic.twitter.com/MyOBHHoBeH— Alwasat Libya (@alwasatengnews) May 24, 2021
Экономика
Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба и его тунисский коллега Хишам Машиши торжественно открыли Тунисско-ливийский экономический форум и торговую выставку в присутствии глав министерств двух стран и высокопоставленных гостей. В мероприятии, которое продлится четыре дня, примут участие около 170 компаний и более 1200 предпринимателей.
رئيس الحكومة عبد الحميد #الدبيبة ونظيره التونسي هشام #المشيشي يفتتحان اليوم، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي التونسي في معرض #طرابلس الدولي، بمشاركة أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات إلى جانب 1200 رجل أعمال. #تونس #ليبيا pic.twitter.com/KUY6cve4Bm— فواصل (@fawaselmedia) May 23, 2021
Тунис и Мисурата в ближайшее время свяжутся прямой туристической и торговой морской линией, сообщил исполнительный директор Совета ливийско-тунисского экономического сотрудничества. Ежемесячная пропускная способность порта составит 4000 пассажиров, 1800 скоростных и коммерческих автомобилей и 12 тысяч тонн грузов.
Управляющий Центральным банком Ас-Сиддик аль-Кабир встретился в Триполи со своим тунисским коллегой Марваном аль-Аббаси и министром экономики, финансов и поддержки инвестиций Туниса Али аль-Каали. Стороны обсудили представляющие общий интерес вопросы и аспекты совместного сотрудничества.
#الكبير يناقش ملف المالي والمصرفي مع محافظ البنك المركزي التونسي— صحيفة صدى الاقتصادية (@SadaNewspaper) May 23, 2021
المزيد من التفاصيل:https://t.co/6tvHU4UyIB#صدى #ليبيا
Добыча нефти в Ливии достигла рекордного уровня с 2013 года, составив 1,3 млн баррелей в сутки, согласно данным ОПЕК. Организация связывает такой рост с созданием профильного министерства, что помогло ослабить нагрузку на Национальную нефтяную корпорацию (ННК). Показатели выглядят внушительно по сравнению с 2020 годом, когда средний ежедневный уровень добычи составлял всего 90 тыс. баррелей.
Министр промышленности и полезных ископаемых ПНЕ Ахмад Абу Хиса встретился со своим тунисским коллегой Ахмадом Абу Саидом в рамках Тунисско-ливийского форума и выставки по реконструкции и торговому обмену. Стороны обсудили возможность активизации заключенных в сфере промышленности соглашений и решили создать механизм для совместного сотрудничества и обмена опытом.
#وزير_الصناعة بحكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماعاََ مع نظيره التونسي على هامش المنتدى الاقتصادي— صحيفة صدى الاقتصادية (@SadaNewspaper) May 23, 2021
المزيد من التفاصيل:https://t.co/YTd24IAUtt#صدى #ليبيا
Нефтеналивной танкер Delta, следующий под флагом Либерии, прибыл в нефтяной порт Зуэйтина к востоку от Бенгази. Судно произвело погрузку 750 тыс. баррелей сырой нефти, сообщил источник в ливийском нефтяном секторе.
Общество
Всемирная организация здравоохранения предоставила Ливии новую партию гуманитарной помощи, включающую наборы для спасательных мероприятий, антибиотики различных типов и комплекты для профилактики COVID-19 для медицинских бригад.
#أوج #جنيف— أوج (@jana1964ly) May 23, 2021
منظمة الصحة العالمية، تواصل تقديم الصدقات إلى #ليبيا، وتعلن تسليم وزارة الصحة، دفعة جديدة من المساعدات الطبية تضمنت أطقم جراحة الإصابات والإسعافات، وأنواع من أدوية المضادات الحيوية، ومستلزمات الوقاية من #كورونا الخاصة بالأطقم الطبية. pic.twitter.com/UgBEwBCgyN
Государственный министр по коммуникациям и политическим вопросам Валид Аммар аль-Лафи открыл выставку глиняных скульптур и керамики в Доме искусств «Искандер» в старом городе Триполи.
⚫️#شاهد | وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية وليد عمار اللافي، يفتتح معرض الطين للأعمال النحتية والخزفية فى بيت اسكندر للفنون، بالمدينة القديمة في طرابلس.#البيرق #ليبيا ???????? pic.twitter.com/zHcJX8DBtT— Albayraq - البيرق (@AlbayraqMedia) May 23, 2021
Массовая демонстрация в поддержку арабов Израиля прошла в Триполи перед штаб-квартирой посольства Палестины.
من #ليبيا???????? إلى #فلسطين????????#تضامنآ مع #قدسنا❤️????????— ALLA Mohamed ¦????????❤️ (@Elo_e0) May 23, 2021
رغم جراحنا.. ????
مظاهرات امام السفارة الفلسطينيه في
طرابلس
???????? #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح#savesheikhjarrah #Gaza pic.twitter.com/uoSwIYrCdZ