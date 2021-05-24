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новостей
14:43
Общество
Шаповалов: Провокации Галяминой направлены на «картинку» для западных СМИ
14:42
Общество
Владелец Arts Square Gallery Сасонко объяснил успех выставки о группе «Кино»
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
14:21
Ливия
Наджла Мангуш представит свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии
14:20
Армия
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Визит делегации Катара и забастовка в Рас-Лануфе — что произошло в Ливии 23 мая

Ливия
Визит делегации Катара и забастовка в Рас-Лануфе — что произошло в Ливии 23 мая
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 23 мая 2021 года.

 

Визит главы МИД Катара в Триполи

Заместитель премьера и министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл в Триполи с официальным визитом во главе высокопоставленной делегации.

 

 

Он встретился с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой, председателем Высшего государственного совета Халедом аль-Мишри и руководителем Президентского совета Хамадом Юсуфом аль-Манфи. Глава МИД Катара передал «послание сердечности и любви» ливийскому народу от эмира страны шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, подчеркнув неизменную поддержку политического процесса в североафриканской стране, проходящего под руководством ООН.

 

 

Бен Абдель Рахман также переговорил с министром иностранных дел ПНЕ Наджлой Мангуш. Принято решение активировать существующие соглашения с Катаром и открыть в скором времени посольства Дохи в Триполи.

«Мы высоко ценим совместные договоренности между ливийскими и катарскими специалистами в области электроэнергии и надеемся на их скорейшее воплощение», — заявила Мангуш по итогам встречи.

 

 

Глава переходного правительства Абд аль-Хамид Дабиба показал Бен Абдель Рахману достопримечательности ливийской столицы и сопроводил его во время экскурсии по музею Красного дворца в Триполи.

 

 

«Наш визит в Ливию является выражением солидарности, и мы обсудили поддержку многих сфер услуг, таких как электричество и здравоохранение», — заявил катарский министр в конце визита.

 

 

 

Происшествия

Молодые люди из Рас-Лануфа организовали сидячую забастовку и перекрыли ворота нефтяного порта Сидр в знак протеста против безработицы.

 

 

В заявлении они призвали Национальную нефтяную корпорацию и правительство Ливии предоставить им возможности трудоустройства в различных нефтяных компаниях, которые управляют тремя портами в регионе. Протестующие настаивают на своем праве получить достойную работу, особенно с учетом того, что среди них есть выпускники вузов.

 

 

 

Политика

Представители МВД Ливии и Туниса обсудили механизм облегчения транзита пассажиров и товаров на границе между двумя странами. Они также решили ряд проблем, начиная с обмена информации по разыскиваемым лицам и заканчивая борьбой с контрабандой.

 

 

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Анталии с главой миссии ООН в Ливии Яном Кубишем и обсудил с ним важность проведения национальных парламентских и президентских выборов, которые пройдут в декабре 2021 года.

Учредительное собрание по разработке проекта конституции отклонило решение Юридического комитета Форума политического диалога о создании совместной комиссии для рассмотрения возражений по проекту конституции.

«Члены комитета, которому поручено изучать возражения, — выходцы из Форума политического диалога и являются просто группой граждан, собранных миссией ООН. У них нет конституционной или правовой легитимности», — говорится в заявлении учредительного собрания.

 

 

Собрание призывает все соответствующие институты и органы власти завершить этапы конституционного процесса, взяв на себя обязательство уважать результаты учредительного органа, избранного народом.

 

 

Атташе по безопасности посольства Италии в Ливии передал предметы снабжения ливийской береговой охране в соответствии с соглашением об оказании поддержки. Среди них — одежда и костюмы для персонала, сообщил представитель начальника штаба ливийского военно-морского флота.

 

 

 

Экономика

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба и его тунисский коллега Хишам Машиши торжественно открыли Тунисско-ливийский экономический форум и торговую выставку в присутствии глав министерств двух стран и высокопоставленных гостей. В мероприятии, которое продлится четыре дня, примут участие около 170 компаний и более 1200 предпринимателей.

 

 

Тунис и Мисурата в ближайшее время свяжутся прямой туристической и торговой морской линией, сообщил исполнительный директор Совета ливийско-тунисского экономического сотрудничества. Ежемесячная пропускная способность порта составит 4000 пассажиров, 1800 скоростных и коммерческих автомобилей и 12 тысяч тонн грузов.

Управляющий Центральным банком Ас-Сиддик аль-Кабир встретился в Триполи со своим тунисским коллегой Марваном аль-Аббаси и министром экономики, финансов и поддержки инвестиций Туниса Али аль-Каали. Стороны обсудили представляющие общий интерес вопросы и аспекты совместного сотрудничества.

 

 

Добыча нефти в Ливии достигла рекордного уровня с 2013 года, составив 1,3 млн баррелей в сутки, согласно данным ОПЕК. Организация связывает такой рост с созданием профильного министерства, что помогло ослабить нагрузку на Национальную нефтяную корпорацию (ННК). Показатели выглядят внушительно по сравнению с 2020 годом, когда средний ежедневный уровень добычи составлял всего 90 тыс. баррелей.

Министр промышленности и полезных ископаемых ПНЕ Ахмад Абу Хиса встретился со своим тунисским коллегой Ахмадом Абу Саидом в рамках Тунисско-ливийского форума и выставки по реконструкции и торговому обмену. Стороны обсудили возможность активизации заключенных в сфере промышленности соглашений и решили создать механизм для совместного сотрудничества и обмена опытом.

 

 

Нефтеналивной танкер Delta, следующий под флагом Либерии, прибыл в нефтяной порт Зуэйтина к востоку от Бенгази. Судно произвело погрузку 750 тыс. баррелей сырой нефти, сообщил источник в ливийском нефтяном секторе.

 

Общество

Всемирная организация здравоохранения предоставила Ливии новую партию гуманитарной помощи, включающую наборы для спасательных мероприятий, антибиотики различных типов и комплекты для профилактики COVID-19 для медицинских бригад.

 

 

Государственный министр по коммуникациям и политическим вопросам Валид Аммар аль-Лафи открыл выставку глиняных скульптур и керамики в Доме искусств «Искандер» в старом городе Триполи.

 

 

Массовая демонстрация в поддержку арабов Израиля прошла в Триполи перед штаб-квартирой посольства Палестины.

 

 

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Все новости / Ливия / Визит делегации Катара и забастовка в Рас-Лануфе — что произошло в Ливии 23 мая
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