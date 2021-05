Визит делегации Катара и забастовка в Рас-Лануфе — что произошло в Ливии 23 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 23 мая 2021 года.

Заместитель премьера и министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл в Триполи с официальным визитом во главе высокопоставленной делегации.

Он встретился с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой, председателем Высшего государственного совета Халедом аль-Мишри и руководителем Президентского совета Хамадом Юсуфом аль-Манфи. Глава МИД Катара передал «послание сердечности и любви» ливийскому народу от эмира страны шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, подчеркнув неизменную поддержку политического процесса в североафриканской стране, проходящего под руководством ООН.

Бен Абдель Рахман также переговорил с министром иностранных дел ПНЕ Наджлой Мангуш. Принято решение активировать существующие соглашения с Катаром и открыть в скором времени посольства Дохи в Триполи.

«Мы высоко ценим совместные договоренности между ливийскими и катарскими специалистами в области электроэнергии и надеемся на их скорейшее воплощение», — заявила Мангуш по итогам встречи.

