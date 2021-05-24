Визит делегации Катара и забастовка в Рас-Лануфе — что произошло в Ливии 23 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 23 мая 2021 года.

Визит главы МИД Катара в Триполи

Заместитель премьера и министр иностранных дел Катара Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани прибыл в Триполи с официальным визитом во главе высокопоставленной делегации.

Он встретился с премьером Абд аль-Хамидом Дабибой, председателем Высшего государственного совета Халедом аль-Мишри и руководителем Президентского совета Хамадом Юсуфом аль-Манфи. Глава МИД Катара передал «послание сердечности и любви» ливийскому народу от эмира страны шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, подчеркнув неизменную поддержку политического процесса в североафриканской стране, проходящего под руководством ООН.

Бен Абдель Рахман также переговорил с министром иностранных дел ПНЕ Наджлой Мангуш. Принято решение активировать существующие соглашения с Катаром и открыть в скором времени посольства Дохи в Триполи.

«Мы высоко ценим совместные договоренности между ливийскими и катарскими специалистами в области электроэнергии и надеемся на их скорейшее воплощение», — заявила Мангуш по итогам встречи.

Глава переходного правительства Абд аль-Хамид Дабиба показал Бен Абдель Рахману достопримечательности ливийской столицы и сопроводил его во время экскурсии по музею Красного дворца в Триполи.

«Наш визит в Ливию является выражением солидарности, и мы обсудили поддержку многих сфер услуг, таких как электричество и здравоохранение», — заявил катарский министр в конце визита.

#عاجل | وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني: زيارتنا إلى #ليبيا تضامنية وبحثنا دعم العديد من المجالات الخدمية كالكهرباء والصحة — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 23, 2021

Происшествия

Молодые люди из Рас-Лануфа организовали сидячую забастовку и перекрыли ворота нефтяного порта Сидр в знак протеста против безработицы.

شباب من راس لانوف يغلقون بوابة ميناء السدرة النفطي احتجاجا على عدم توضيفهم. #ليبيا pic.twitter.com/1CBkHurKnv — الناشط والإعلامي حسن الزوي (@ErhimFthiy) May 23, 2021

В заявлении они призвали Национальную нефтяную корпорацию и правительство Ливии предоставить им возможности трудоустройства в различных нефтяных компаниях, которые управляют тремя портами в регионе. Протестующие настаивают на своем праве получить достойную работу, особенно с учетом того, что среди них есть выпускники вузов.

Политика

Представители МВД Ливии и Туниса обсудили механизм облегчения транзита пассажиров и товаров на границе между двумя странами. Они также решили ряд проблем, начиная с обмена информации по разыскиваемым лицам и заканчивая борьбой с контрабандой.

بحث وكيل #وزارة_الداخلية لشؤون المديريات العميد بشير الأمين مع المدير العام للأمن الوطني بوزارة الداخلية التونسية تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين عبر المنافذ الجوية والبرية



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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился в Анталии с главой миссии ООН в Ливии Яном Кубишем и обсудил с ним важность проведения национальных парламентских и президентских выборов, которые пройдут в декабре 2021 года.

Учредительное собрание по разработке проекта конституции отклонило решение Юридического комитета Форума политического диалога о создании совместной комиссии для рассмотрения возражений по проекту конституции.

«Члены комитета, которому поручено изучать возражения, — выходцы из Форума политического диалога и являются просто группой граждан, собранных миссией ООН. У них нет конституционной или правовой легитимности», — говорится в заявлении учредительного собрания.

هيئة الدستور ترفض مخرجات اللجنة القانونية عن ملتقى الحوار السياسي

https://t.co/XeOxSKeR3K#ليبيا pic.twitter.com/Pi23Jjl6St — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 23, 2021

Собрание призывает все соответствующие институты и органы власти завершить этапы конституционного процесса, взяв на себя обязательство уважать результаты учредительного органа, избранного народом.

#ليبيا.. هيئة الدستور تطالب بالاستفتاء عليه قبل الانتخابات

قالت الهيئة، في بيان، إنها تطالب "كافة المؤسسات والجهات المعنية باستكمال المراحل العملية الدستورية، عبر الالتزام باحترام مخرجات الهيئة التأسيسية المنتخبة من قبل الشعب

https://t.co/XVagWrMKkS — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 24, 2021

Атташе по безопасности посольства Италии в Ливии передал предметы снабжения ливийской береговой охране в соответствии с соглашением об оказании поддержки. Среди них — одежда и костюмы для персонала, сообщил представитель начальника штаба ливийского военно-морского флота.

Экономика

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба и его тунисский коллега Хишам Машиши торжественно открыли Тунисско-ливийский экономический форум и торговую выставку в присутствии глав министерств двух стран и высокопоставленных гостей. В мероприятии, которое продлится четыре дня, примут участие около 170 компаний и более 1200 предпринимателей.

رئيس الحكومة عبد الحميد #الدبيبة ونظيره التونسي هشام #المشيشي يفتتحان اليوم، بحضور عدد من الوزراء بالبلدين، فعاليات المنتدى والمعرض الاقتصادي الليبي التونسي في معرض #طرابلس الدولي، بمشاركة أكثر من 170 شركة من مختلف القطاعات إلى جانب 1200 رجل أعمال. #تونس #ليبيا pic.twitter.com/KUY6cve4Bm — فواصل (@fawaselmedia) May 23, 2021

Тунис и Мисурата в ближайшее время свяжутся прямой туристической и торговой морской линией, сообщил исполнительный директор Совета ливийско-тунисского экономического сотрудничества. Ежемесячная пропускная способность порта составит 4000 пассажиров, 1800 скоростных и коммерческих автомобилей и 12 тысяч тонн грузов.

Управляющий Центральным банком Ас-Сиддик аль-Кабир встретился в Триполи со своим тунисским коллегой Марваном аль-Аббаси и министром экономики, финансов и поддержки инвестиций Туниса Али аль-Каали. Стороны обсудили представляющие общий интерес вопросы и аспекты совместного сотрудничества.

#الكبير يناقش ملف المالي والمصرفي مع محافظ البنك المركزي التونسي

المزيد من التفاصيل:https://t.co/6tvHU4UyIB#صدى #ليبيا — صحيفة صدى الاقتصادية (@SadaNewspaper) May 23, 2021

Добыча нефти в Ливии достигла рекордного уровня с 2013 года, составив 1,3 млн баррелей в сутки, согласно данным ОПЕК. Организация связывает такой рост с созданием профильного министерства, что помогло ослабить нагрузку на Национальную нефтяную корпорацию (ННК). Показатели выглядят внушительно по сравнению с 2020 годом, когда средний ежедневный уровень добычи составлял всего 90 тыс. баррелей.

Министр промышленности и полезных ископаемых ПНЕ Ахмад Абу Хиса встретился со своим тунисским коллегой Ахмадом Абу Саидом в рамках Тунисско-ливийского форума и выставки по реконструкции и торговому обмену. Стороны обсудили возможность активизации заключенных в сфере промышленности соглашений и решили создать механизм для совместного сотрудничества и обмена опытом.

#وزير_الصناعة بحكومة الوحدة الوطنية يعقد اجتماعاََ مع نظيره التونسي على هامش المنتدى الاقتصادي

المزيد من التفاصيل:https://t.co/YTd24IAUtt#صدى #ليبيا — صحيفة صدى الاقتصادية (@SadaNewspaper) May 23, 2021

Нефтеналивной танкер Delta, следующий под флагом Либерии, прибыл в нефтяной порт Зуэйтина к востоку от Бенгази. Судно произвело погрузку 750 тыс. баррелей сырой нефти, сообщил источник в ливийском нефтяном секторе.

Общество

Всемирная организация здравоохранения предоставила Ливии новую партию гуманитарной помощи, включающую наборы для спасательных мероприятий, антибиотики различных типов и комплекты для профилактики COVID-19 для медицинских бригад.

#أوج #جنيف

منظمة الصحة العالمية، تواصل تقديم الصدقات إلى #ليبيا، وتعلن تسليم وزارة الصحة، دفعة جديدة من المساعدات الطبية تضمنت أطقم جراحة الإصابات والإسعافات، وأنواع من أدوية المضادات الحيوية، ومستلزمات الوقاية من #كورونا الخاصة بالأطقم الطبية. pic.twitter.com/UgBEwBCgyN — أوج (@jana1964ly) May 23, 2021

Государственный министр по коммуникациям и политическим вопросам Валид Аммар аль-Лафи открыл выставку глиняных скульптур и керамики в Доме искусств «Искандер» в старом городе Триполи.

⚫️#شاهد | وزير الدولة لشؤون الاتصال والشؤون السياسية وليد عمار اللافي، يفتتح معرض الطين للأعمال النحتية والخزفية فى بيت اسكندر للفنون، بالمدينة القديمة في طرابلس.#البيرق #ليبيا ???????? pic.twitter.com/zHcJX8DBtT — Albayraq - البيرق (@AlbayraqMedia) May 23, 2021

Массовая демонстрация в поддержку арабов Израиля прошла в Триполи перед штаб-квартирой посольства Палестины.