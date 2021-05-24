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Новые авиарейсы свяжут Нижний Новгород и страны Европы и Африки
14:43
Общество
Шаповалов: Провокации Галяминой направлены на «картинку» для западных СМИ
14:42
Общество
Владелец Arts Square Gallery Сасонко объяснил успех выставки о группе «Кино»
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
14:21
Ливия
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Хоккеисты Самсонов, Орлов и Тарасенко помогут сборной России на чемпионате мира в Латвии

  /   Обновлено: 24 мая 2021 14:04
Спорт
Хоккеисты Самсонов, Орлов и Тарасенко помогут сборной России на чемпионате мира в Латвии
www.nhl.com

Рига, 24 мая. Три представителя клубов НХЛ в ближайшее время пополнят состав сборной России на мировом первенстве в Риге.

Заявка сборной России по хоккею на чемпионат мира в Риге будет закрыта после приезда трех игроков из НХЛ, сообщил глава штаба национальной команды Роман Ротенберг. В ближайшее время в расположение сборной прибудут вратарь и защитник «Вашингтона» Илья Самсонов и Дмитрий Орлов, а также нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Команда Валерия Брагина после двух туров мирового первенства лидирует в группе А. Следующий матч россияне сыграют против сборной Словакии сегодня в 16:15 по московскому времени. Недавно стало известно, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин из-за травм не сможет помочь российской команде, писал ФАН.

хоккей спорт рига нхл чемпионат мира
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Все новости / Спорт / Хоккеисты Самсонов, Орлов и Тарасенко помогут сборной России на чемпионате мира в Латвии
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