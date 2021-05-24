Хоккеисты Самсонов, Орлов и Тарасенко помогут сборной России на чемпионате мира в Латвии

Рига, 24 мая. Три представителя клубов НХЛ в ближайшее время пополнят состав сборной России на мировом первенстве в Риге.

Заявка сборной России по хоккею на чемпионат мира в Риге будет закрыта после приезда трех игроков из НХЛ, сообщил глава штаба национальной команды Роман Ротенберг. В ближайшее время в расположение сборной прибудут вратарь и защитник «Вашингтона» Илья Самсонов и Дмитрий Орлов, а также нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.

Команда Валерия Брагина после двух туров мирового первенства лидирует в группе А. Следующий матч россияне сыграют против сборной Словакии сегодня в 16:15 по московскому времени. Недавно стало известно, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин из-за травм не сможет помочь российской команде, писал ФАН.