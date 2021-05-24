Бена Аффлека заметили в доме Дженнифер Лопес в Майами

Майами, 24 мая. Известный актер Бен Аффлек провел выходные в доме певицы и актрисы Дженнифер Лопес в ее доме в Майами. Звездную пару заметили папарацци.

Некоторые поклонники не верят, что знаменитости воссоединились через 17 лет после их предыдущего романа, однако сомнений в этом остается все меньше. Папарацци увидели, как Аффлек входит в дом Лопес с большой спортивной сумкой. Им также удалось сфотографировать саму певицу, которая вышла на балкон в свободном домашнем сарафане на тонких бретелях, напоминающем простыню. Поп-звезда попала в объектив камеры без макияжа и с растрепанными волосами.

Затем Аффлек присоединился к Джей Ло на свежем воздухе. Он появился на балконе ее дома в черной футболке, темных брюках и кожаных кедах.

«Прямо сейчас они с Беном просто плывут по течению и строят планы встречаться как можно чаще», — рассказал об отношениях звезд знакомый пары в беседе с US Weekly.

По словам источника, Лопес по-настоящему счастлива. Знакомый также отметил, что знаменитости пока публично не объявили себя парой, поскольку им еще предстоит что-то обсудить.

До воссоединения с Аффлеком Дженнифер Лопес встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. По данным источников, экс-возлюбленный певицы не страдает из-за ее нового романа с актером.