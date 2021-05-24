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новостей
14:43
Общество
Новые авиарейсы свяжут Нижний Новгород и страны Европы и Африки
14:43
Общество
Шаповалов: Провокации Галяминой направлены на «картинку» для западных СМИ
14:42
Общество
Владелец Arts Square Gallery Сасонко объяснил успех выставки о группе «Кино»
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
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Ливия
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Бена Аффлека заметили в доме Дженнифер Лопес в Майами

Шоу-бизнес
Бена Аффлека заметили в доме Дженнифер Лопес в Майами
Global Look Press  /  Hubert Boesl/dpa

Майами, 24 мая. Известный актер Бен Аффлек провел выходные в доме певицы и актрисы Дженнифер Лопес в ее доме в Майами. Звездную пару заметили папарацци.

Некоторые поклонники не верят, что знаменитости воссоединились через 17 лет после их предыдущего романа, однако сомнений в этом остается все меньше. Папарацци увидели, как Аффлек входит в дом Лопес с большой спортивной сумкой. Им также удалось сфотографировать саму певицу, которая вышла на балкон в свободном домашнем сарафане на тонких бретелях, напоминающем простыню. Поп-звезда попала в объектив камеры без макияжа и с растрепанными волосами.

Затем Аффлек присоединился к Джей Ло на свежем воздухе. Он появился на балконе ее дома в черной футболке, темных брюках и кожаных кедах.

«Прямо сейчас они с Беном просто плывут по течению и строят планы встречаться как можно чаще», — рассказал об отношениях звезд знакомый пары в беседе с US Weekly.

По словам источника, Лопес по-настоящему счастлива. Знакомый также отметил, что знаменитости пока публично не объявили себя парой, поскольку им еще предстоит что-то обсудить.

До воссоединения с Аффлеком Дженнифер Лопес встречалась с бейсболистом Алексом Родригесом. По данным источников, экс-возлюбленный певицы не страдает из-за ее нового романа с актером.

аффлек лопес звезды
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