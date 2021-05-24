Эксперт назвал главную проблему наличия маломерных судов в Петербурге

Судоводители должны соблюдать правила безопасности, проходить подготовку и иметь необходимые документы. Об этом на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, на тему «Открытие купального сезона. Как избежать трагедии» заявил начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД в городе Санкт-Петербурге Александр Зуев.

По его словам, судоводители активно предоставляют горожанам свои услуги, поэтому они обязаны соблюдать определенные правила, чтобы обезопасить отдыхающих от трагедии.

«В связи с пандемией границы закрыты, поэтому появилось много судоводителей, которые катают людей, оказывают услуги населению. Существуют зоны ограждения купания — буйки, они выставляются на пляжах не только для купающихся, но и для судоводителей. Это означает, близко к территории приближаться нельзя, судоводители должны это понимать», — сказал он.

В качестве ужесточения мер для владельцев малых судов эксперт назвал наличие необходимой подготовки и документов, разрешающих такую деятельность.

«Каждый судоводитель обязан пройти необходимую подготовку, у них должны быть в наличии разрешающие документы, права. К сожалению, многим людям без прав дают управлять гидроциклом или катером, не учитывая всю опасность. Это большая проблема, которая сейчас активно решается. Основная задача — пресекать такие нарушения и наказывать людей за незаконную деятельность. Все должны иметь права, подготовку и соблюдать правила безопасности. Мы к этому стремимся. С каждым годом нарушителей становится меньше», — признался Зуев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что участники поисковой экспедиции нашли в Финском заливе четыре судна, которые в начале Великой Отечественной войны использовались в качестве санитарного транспорта. Они затонули во время прорыва Таллина 29 августа 1941 года, сейчас лежат юго-западнее острова Мощный на глубинах от 40 до 50 метров.