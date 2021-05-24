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24 мая 14:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
14:21
Ливия
Наджла Мангуш представит свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии
14:20
Армия
В Норвегии назвали военный союз России и Китая худшим кошмаром США
14:18
Политика
ICAO получила заявку на приостановку полетов над Белоруссией
14:14
Общество
Астраханские хирурги спасли руку ребенка, травмированную при взрыве петарды
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Эксперт назвал главную проблему наличия маломерных судов в Петербурге

Общество
Эксперт назвал главную проблему наличия маломерных судов в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Судоводители должны соблюдать правила безопасности, проходить подготовку и иметь необходимые документы. Об этом на пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН, на тему «Открытие купального сезона. Как избежать трагедии» заявил начальник аварийно-спасательной службы ВОСВОД в городе Санкт-Петербурге Александр Зуев.

По его словам, судоводители активно предоставляют горожанам свои услуги, поэтому они обязаны соблюдать определенные правила, чтобы обезопасить отдыхающих от трагедии.

«В связи с пандемией границы закрыты, поэтому появилось много судоводителей, которые катают людей, оказывают услуги населению. Существуют зоны ограждения купания — буйки, они выставляются на пляжах не только для купающихся, но и для судоводителей. Это означает, близко к территории приближаться нельзя, судоводители должны это понимать», — сказал он.

В качестве ужесточения мер для владельцев малых судов эксперт назвал наличие необходимой подготовки и документов, разрешающих такую деятельность.

«Каждый судоводитель обязан пройти необходимую подготовку, у них должны быть в наличии разрешающие документы, права. К сожалению, многим людям без прав дают управлять гидроциклом или катером, не учитывая всю опасность. Это большая проблема, которая сейчас активно решается. Основная задача — пресекать такие нарушения и наказывать людей за незаконную деятельность. Все должны иметь права, подготовку и соблюдать правила безопасности. Мы к этому стремимся. С каждым годом нарушителей становится меньше», — признался Зуев.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что участники поисковой экспедиции нашли в Финском заливе четыре судна, которые в начале Великой Отечественной войны использовались в качестве санитарного транспорта. Они затонули во время прорыва Таллина 29 августа 1941 года, сейчас лежат юго-западнее острова Мощный на глубинах от 40 до 50 метров.

безопасность петербург вода отдых правила судоводитель
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