Пожилым россиянам порекомендовали трехкратное введение вакцины «ЭпиВакКорона»

Москва, 24 мая. Россиянам старше 65 лет рекомендуется вводить три дозы препарата от COVID-19 «ЭпиВакКорона», заявили эксперты ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

С 12 декабря 2020 по 15 мая 2021 года этим препаратом вакцинировали 1736 человек. Установлено, что иммунологическая эффективность средства характеризуется обратно пропорциональной зависимостью от возраста. В связи с этим пожилые люди нуждаются в большей дозе вакцины.

Центр «Вектор» планирует подать заявку во Всемирную организацию здравоохранения на одобрение препарата «ЭпиВакКорона». Точные сроки реализации такой инициативы генеральный директор организации Ринат Максютов не раскрыл.