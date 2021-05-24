В Дагестане назвали условие для повышения явки на выборах депутатов

Махачкала, 24 мая. Если кандидаты в депутаты Госдумы и в народное собрание Дагестана смогут донести до избирателей то, что реально смогли сделать для народа, то это значительно увеличит явку на парламентских выборах. Так считает председатель общественной палаты республики Абдулмуъмин Ибрагимов.

По его словам, этой информации часто не хватает электорату. Чтобы принять решение избирателям необходимо знать, что конкретно сделал тот или иной человек в своей жизни или в кресле депутата.

«Если мы говорим о кандидате, который занимает или занимал депутатское кресло и вновь хочет избраться, то в этом случае люди хотят узнать, что он смог сделать, будучи в парламенте. Именно эту картину надо донести до людей. Тот человек, который впервые выдвинул свою кандидатуру, должен показать, что ему удалось сделать в реальной жизни и что он собирается сделать, став депутатом. Если это все будет понятно избирателям, то это существенно повысит явку на выборах», — сказал журналистам Ибрагимов.

Ранее ФАН сообщал, что осенью 2021 года в Дагестане пройдут выборы депутатов в Государственную думу и в местное народное собрание. В Госдуму от республики Дагестан на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» зарегистрированы общественники, фермеры, полицейские в отставке, адвокаты и ряд действующих депутатов.