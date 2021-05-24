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24 мая 14:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
14:21
Ливия
Наджла Мангуш представит свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии
14:20
Армия
В Норвегии назвали военный союз России и Китая худшим кошмаром США
14:18
Политика
ICAO получила заявку на приостановку полетов над Белоруссией
14:14
Общество
Астраханские хирурги спасли руку ребенка, травмированную при взрыве петарды
Все новости

В Дагестане назвали условие для повышения явки на выборах депутатов

Общество
В Дагестане назвали условие для повышения явки на выборах депутатов
Global Look Press  /  Jorge Villegas / Xinhua

Махачкала, 24 мая. Если кандидаты в депутаты Госдумы и в народное собрание Дагестана смогут донести до избирателей то, что реально смогли сделать для народа, то это значительно увеличит явку на парламентских выборах. Так считает председатель общественной палаты республики Абдулмуъмин Ибрагимов.

По его словам, этой информации часто не хватает электорату. Чтобы принять решение избирателям необходимо знать, что конкретно сделал тот или иной человек в своей жизни или в кресле депутата.

«Если мы говорим о кандидате, который занимает или занимал депутатское кресло и вновь хочет избраться, то в этом случае люди хотят узнать, что он смог сделать, будучи в парламенте. Именно эту картину надо донести до людей. Тот человек, который впервые выдвинул свою кандидатуру, должен показать, что ему удалось сделать в реальной жизни и что он собирается сделать, став депутатом. Если это все будет понятно избирателям, то это существенно повысит явку на выборах», — сказал журналистам Ибрагимов.

Ранее ФАН сообщал, что осенью 2021 года в Дагестане пройдут выборы депутатов в Государственную думу и в местное народное собрание. В Госдуму от республики Дагестан на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» зарегистрированы общественники, фермеры, полицейские в отставке, адвокаты и ряд действующих депутатов.

россия дагестан парламентские выборы явка на выборы
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Все новости / Общество / В Дагестане назвали условие для повышения явки на выборах депутатов
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