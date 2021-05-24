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24 мая 14:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:37
Политика
Зеленский заявил о краже территорий размером с два Крыма
14:36
Общество
Привитым «Спутником V» россиянам пообещали отсутствие проблем при въезде в Грецию
14:36
ФАН-ТВ
Франция призвала ЕС к диалогу с Россией. События дня
14:35
Политика
Лосева тремя словами пресекла истерику украинки Соколовской из-за Протасевича
14:34
Африка
Боевики в Нигерии перестали бояться силовиков и начали нападать на отделения полиции
14:33
Экономика
Июльский фьючерс на нефть Brent подорожал на 2,04%
14:33
Армия
Ситуация на киргизско-таджикской границе стала темой переговоров Путина и Жапарова
14:32
Общество
МИД Греции предлагает России запустить новые авиамаршруты
14:28
Происшествия
Шесть пострадавших при стрельбе в Казани детей выпишут из больницы
14:28
Происшествия
Правоохранители задержали устроившего стрельбу на детской площадке в Москве
14:27
ЦАР
Южным деревням Танзании грозит нашествие слонов
14:25
Происшествия
Петербургский школьник получил перелом позвоночника во время прыжков на батуте
14:25
Общество
Актер и художник Сергей Бугаев назвал главную идею фестиваля «Нерв времени»
14:24
Армия
Зенитчики ЮВО приняли участие во Всеармейском конкурсе подразделений войсковой ПВО
14:24
Шоу-бизнес
Александр Маршал рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом
14:23
Происшествия
В Петербурге годовалого малыша с ожогом лица доставили в детскую больницу
14:21
Ливия
Наджла Мангуш представит свою кандидатуру на президентских выборах в Ливии
14:20
Армия
В Норвегии назвали военный союз России и Китая худшим кошмаром США
14:18
Политика
ICAO получила заявку на приостановку полетов над Белоруссией
14:14
Общество
Астраханские хирурги спасли руку ребенка, травмированную при взрыве петарды
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Кровавый уикенд: за выходные в США погибли 15 человек, 75 получили ранения

США
Кровавый уикенд: за выходные в США погибли 15 человек, 75 получили ранения
 /  Федеральное агентство новостей

Выходные в США снова отметились волной массовых расстрелов. Один из случаев произошел на вечеринке в Нью-Джерси, там погибли двое и еще 12 были ранены. В Колумбусе жертвой стрелка стала 16-летняя девочка. Подробнее об очередном кровавом уик-энде в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Массовый расстрел на вечеринке в Нью-Джерси

Самым громким и жестоким происшествием за выходные стал массовый расстрел на домашней вечеринке в округе Камберленд, штат Нью-Джерси. Неизвестный стрелок открыл огонь на празднике, когда там находилось больше сотни человек. В результате погибли 30-летний мужчина и 25-летняя женщина, еще 12 человек получили ранения.

 

«Когда прибыли полицейские, они обнаружили, что мужчина и женщина были убиты. Еще 12 человек также были ранены и были доставлены в местные больницы, при этом один из них получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии», — сообщила местная полиция у себя в официальном аккаунте в Facebook.

Правоохранители также отметили, что на данный момент никто не задержан, нападавшего разыскивают.

Перестрелка у бара в Огайо

В результате перестрелки у одного из баров в городе Янгстаун штата Огайо были убиты три человека и еще трое получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Полиция не озвучила причину конфликта, известно только, что правоохранители оказали первую помощь пострадавшим, а на месте нашли несколько десятков гильз — был обстрелян один из соседних домов.

Полицейские отметили, что в настоящее время никто не задержан.

Стрельба на концерте в Южной Каролине

Еще один массовый эпизод произошел в Северном Чарльстоне, штат Южная Каролина. Там из-за ссоры во время несанкционированного концерта был убит 14-летний подросток и еще 13 человек получили огнестрельные ранения. Известно, что драка началась у сцены и затем кто-то из участников достал оружие и начал стрелять. В настоящее время подробности устанавливаются.

Шутинг в Колумбусе

Одна девочка-подросток погибла и пятеро получили ранения в результате массовой стрельбы в субботу на музыкальной вечеринке в парке Двухсотлетия в центре Колумбуса. По данным полиции, 16-летняя Оливия Курц скончалась после приезда в больницу, остальных пострадавших также доставили в медучреждение. Одному из них потребовалась срочная операция, сейчас он в стабильном состоянии. Полиция разыскивает стрелка.

Один из местных жителей Рик Ричардс рассказал журналистам, что он звонил в полицию и жаловался на громкую музыку, но ему сказали, что это не «приоритетный вызов».

«И вдруг я слышу: хлоп, хлоп, хлоп… Люди просто начали разбегаться как сумасшедшие. Я не знаю, каковы приоритеты. Думаю, этого можно было избежать», — рассказал он.

Восемь убитых в Чикаго

В выходные традиционно отметился и один из самых криминальных городов — Чикаго. В результате перестрелок и драк было убито восемь человек и 34 получили ранения.

Самой молодой жертве было всего 15 лет. Дэйджон Гейтер была убита в западном районе города в ночь с пятницы на субботу. Девушка стояла на крыльце дома, когда к ней подошли двое неизвестных и выстрелили в голову.

В результате ссоры погибли 23-летняя Дестини Нуньес и 18-летний Адриан Наварро. Оба скончались в больнице, после того как в них выстрелил неизвестный.

Еще двое мужчин были убиты в западном парке Гарфилда. По данным полиции, 24-летний Ханифф Коллинз и Деррик Маккемпбелл стояли на улице, когда кто-то подошел к ним и выстрелил. Раненых доставили в больницу Строгера, где они скончались.

27-летний мужчина был смертельно ранен на скоростной автостраде Эйзенхауэра в Западной части города.

В субботу вечером в результате стрельбы в Вашингтонском парке был убит один человек и еще двое ранены.

Бум массовых расстрелов

США в 2021 году вышли на новую ступень по количеству массовых убийств с применением оружия, утверждает NBC News. С 1 января по 26 апреля произошло 160 перестрелок, в которых были убиты или ранены четверо и более человек. В прошлом году за этот же срок зарегистрировано всего 90 подобных случаев.

Больше всего массовых расстрелов по штатам зафиксировано в Калифорнии — 21, на втором месте Флорида — 12, и затем идет Техас — 11. Такие данные приводит компания Statista.

Большая часть насилия происходит в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Хьюстон и Филадельфия, а также Чикаго. Благотворительная ассоциация полиции города Нью-Йорка 26 апреля отчиталась о 50 убитых за неделю в различных перестрелках. Всего с 1 января по 26 июля 2020 года погибло 907 человек, что на 81% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

сша выходные расстрелы шутинги
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