Кровавый уикенд: за выходные в США погибли 15 человек, 75 получили ранения

Выходные в США снова отметились волной массовых расстрелов. Один из случаев произошел на вечеринке в Нью-Джерси, там погибли двое и еще 12 были ранены. В Колумбусе жертвой стрелка стала 16-летняя девочка. Подробнее об очередном кровавом уик-энде в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Массовый расстрел на вечеринке в Нью-Джерси

Самым громким и жестоким происшествием за выходные стал массовый расстрел на домашней вечеринке в округе Камберленд, штат Нью-Джерси. Неизвестный стрелок открыл огонь на празднике, когда там находилось больше сотни человек. В результате погибли 30-летний мужчина и 25-летняя женщина, еще 12 человек получили ранения.

«Когда прибыли полицейские, они обнаружили, что мужчина и женщина были убиты. Еще 12 человек также были ранены и были доставлены в местные больницы, при этом один из них получил тяжелые травмы и находится в критическом состоянии», — сообщила местная полиция у себя в официальном аккаунте в Facebook.

MASS SHOOTING in Fairfield Twp, Cumberland County. Police say someone started shooting at a house party with hundreds of people in attendance. Multiple people shot, some did not make it. @6abc pic.twitter.com/lR9qFVSfZB — Beccah Hendrickson (@Beccah6abc) May 23, 2021

Правоохранители также отметили, что на данный момент никто не задержан, нападавшего разыскивают.

Перестрелка у бара в Огайо

В результате перестрелки у одного из баров в городе Янгстаун штата Огайо были убиты три человека и еще трое получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Полиция не озвучила причину конфликта, известно только, что правоохранители оказали первую помощь пострадавшим, а на месте нашли несколько десятков гильз — был обстрелян один из соседних домов.

Полицейские отметили, что в настоящее время никто не задержан.

BREAKING: At least three people are dead and three more wounded in a shooting outside a bar in Youngstown, Ohio, police say. https://t.co/snaRXlLY74 — The Associated Press (@AP) May 23, 2021

Стрельба на концерте в Южной Каролине

Еще один массовый эпизод произошел в Северном Чарльстоне, штат Южная Каролина. Там из-за ссоры во время несанкционированного концерта был убит 14-летний подросток и еще 13 человек получили огнестрельные ранения. Известно, что драка началась у сцены и затем кто-то из участников достал оружие и начал стрелять. В настоящее время подробности устанавливаются.

“So this was unauthorized. We, law enforcement, had no clue about this. If we would have, we probably been able to save lives.” https://t.co/v5OEReCUmz — WLBT 3 On Your Side (@WLBT) May 23, 2021

Шутинг в Колумбусе

Одна девочка-подросток погибла и пятеро получили ранения в результате массовой стрельбы в субботу на музыкальной вечеринке в парке Двухсотлетия в центре Колумбуса. По данным полиции, 16-летняя Оливия Курц скончалась после приезда в больницу, остальных пострадавших также доставили в медучреждение. Одному из них потребовалась срочная операция, сейчас он в стабильном состоянии. Полиция разыскивает стрелка.

Один из местных жителей Рик Ричардс рассказал журналистам, что он звонил в полицию и жаловался на громкую музыку, но ему сказали, что это не «приоритетный вызов».

«И вдруг я слышу: хлоп, хлоп, хлоп… Люди просто начали разбегаться как сумасшедшие. Я не знаю, каковы приоритеты. Думаю, этого можно было избежать», — рассказал он.

Восемь убитых в Чикаго

В выходные традиционно отметился и один из самых криминальных городов — Чикаго. В результате перестрелок и драк было убито восемь человек и 34 получили ранения.

Самой молодой жертве было всего 15 лет. Дэйджон Гейтер была убита в западном районе города в ночь с пятницы на субботу. Девушка стояла на крыльце дома, когда к ней подошли двое неизвестных и выстрелили в голову.

В результате ссоры погибли 23-летняя Дестини Нуньес и 18-летний Адриан Наварро. Оба скончались в больнице, после того как в них выстрелил неизвестный.

Our officers continue their tireless work on behalf of the people of Chicago.



Members of the Tactical Team in @ChicagoCAPS05 conducted a street stop related to an outdoor party Friday evening.



Through their investigation, officers recovered multiple handguns and an AR-15 rifle. https://t.co/ETdb43scHT pic.twitter.com/W1Q58HyYYH — Chicago Police (@Chicago_Police) May 23, 2021

Еще двое мужчин были убиты в западном парке Гарфилда. По данным полиции, 24-летний Ханифф Коллинз и Деррик Маккемпбелл стояли на улице, когда кто-то подошел к ним и выстрелил. Раненых доставили в больницу Строгера, где они скончались.

27-летний мужчина был смертельно ранен на скоростной автостраде Эйзенхауэра в Западной части города.

В субботу вечером в результате стрельбы в Вашингтонском парке был убит один человек и еще двое ранены.

CPD @ChiefDavidBrown greets officers late last night working the downtown detail to thank them for their hard work protecting residents and visitors throughout Chicago. #CPDMediaCar pic.twitter.com/GXC9SeocxS — Chicago Police (@Chicago_Police) May 24, 2021

Бум массовых расстрелов

США в 2021 году вышли на новую ступень по количеству массовых убийств с применением оружия, утверждает NBC News. С 1 января по 26 апреля произошло 160 перестрелок, в которых были убиты или ранены четверо и более человек. В прошлом году за этот же срок зарегистрировано всего 90 подобных случаев.

Больше всего массовых расстрелов по штатам зафиксировано в Калифорнии — 21, на втором месте Флорида — 12, и затем идет Техас — 11. Такие данные приводит компания Statista.

Большая часть насилия происходит в крупных городах, таких как Нью-Йорк, Хьюстон и Филадельфия, а также Чикаго. Благотворительная ассоциация полиции города Нью-Йорка 26 апреля отчиталась о 50 убитых за неделю в различных перестрелках. Всего с 1 января по 26 июля 2020 года погибло 907 человек, что на 81% больше, чем за аналогичный период 2019 года.